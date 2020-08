Remko Bicentini is er verbolgen over dat hij moet plaatsmaken voor Guus Hiddink als bondscoach van Curaçao. De 52-jarige coach zag zijn ontslag totaal niet aankomen en vernam het nieuws aanvankelijk in de media.

"Ik dacht dat het een geintje was. Het viel me echt enorm rauw op mijn dak. Er was in mijn ogen ook echt geen enkele aanleiding toe. We hebben onder mijn bewind 3,5 jaar lang vrijwel alles gewonnen", zegt Bicentini zaterdag tegen het AD.

"We zijn Caribisch kampioen geworden, we hebben ons voor de derde keer op rij gekwalificeerd voor de Gold Cup in de Verenigde Staten. Vorig jaar bereikten we nog de kwartfinales van de Gold Cup, een historische prestatie."

De 73-jarige Hiddink tekende vrijdag een contract tot en met het WK van 2022 als bondscoach van Curaçao. Hij gaat ook de rol van technisch directeur vervullen en krijgt Hedwiges Maduro als adviseur.

"Ik weet niet wie hier achter zit, maar de nieuwe voorzitter heeft mij per brief aangegeven dat dit een besluit van het bestuur is, hij is de baas, terwijl ik op goede voet leef met de bestuursleden", aldus Bicentini.

"Heel vreemd allemaal. Ik heb al veertien jaar, zolang ik voor de bond werkzaam ben, goed contact met de bond. Dit klopt gewoon niet, er is met een dubbele agenda gewerkt."