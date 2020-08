Rentree Robben

Oefenduel met Almere City

LIVE:

1-1

Goedemiddag en welkom in het liveblog over de rentree van Arjen Robben op de Nederlandse velden. Mijn naam is Joris Kaper en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de eerste wedstrijd van de aanvaller sinds zijn aankondiging bij FC Groningen als voetballer terug te keren op de Nederlandse velden.