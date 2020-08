Trainer Arne Slot denkt niet dat de slechte voorbereiding van AZ invloed heeft op het zelfvertrouwen van de spelers in de aanloop naar de wedstrijd tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League. De Alkmaarders kwamen vrijdag in de generale repetitie niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Keuken Kampioen Divisie-club Telstar.

"De jongens hebben vorig jaar dusdanig veel zelfvertrouwen opgedaan en gaven op belangrijke momenten altijd een klein beetje meer", aldus Slot voor de camera van AZ TV. "Ik heb de hoop en de verwachting dat sommige spelers woensdag net dat beetje extra kunnen brengen."

AZ speelde in de voorbereiding zes vriendschappelijke wedstrijden en won er slechts één, van Lille OSC (2-1). Vier oefenwedstrijden - tegen KRC Genk (0-1), FC Utrecht (1-0), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2) - gingen verloren. Ook de remise tegen Telstar was niet bemoedigend.

"Ik wil het niet mooier maken dan het is: een 1-1 tegen Telstar is een heel slecht resultaat", aldus Slot. "Alle resultaten in de voorbereiding zijn mager. Maar de spelers hebben in alle oefenwedstrijden de mentaliteit getoond om het maximaal mogelijke uit de wedstrijd te halen, dat is een eerste vereiste om tot succes te komen."

"Als we dat woensdag ook opbrengen, maak je altijd kans op een resultaat. Ik weet bijna zeker dat we dan ook wat flitsen terugkrijgen in het aanvalsspel. Dat zie ik voorzichtig al wel, maar het liefst zie ik dat veel vaker dan we in de voorbereiding hebben laten zien."

AZ-speler Dani de Wit baalt van de 0-2-oefennederlaag tegen AS Monaco op 15 augustus. (Foto: Getty Images)

'Zijn nu wel klaar met lessen trekken'

Slot vindt dat zijn ploeg niet te lang moet stilstaan bij de slechte uitvoering tegen Telstar. "We kunnen wel weer helemaal gaan uitkristalliseren wie wat beter had kunnen doen, maar ik mag hopen dat we nu wel een keer klaar zijn met het trekken van lessen uit de wedstrijden die we gespeeld hebben. Het is zaak om op momenten niet door de ondergrens te zakken."

De wedstrijd tussen AZ en Viktoria Plzen wordt woensdag om 16.30 uur gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar. Er mogen vanwege de coronaregels van de UEFA geen toeschouwers bij aanwezig zijn. Doordat de kwalificatiewedstrijd in één duel beslist wordt, plaatst de winnaar zich direct voor de derde voorronde.