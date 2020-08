De Spaanse media zijn zaterdagochtend verrast door de glansrol die Luuk de Jong vrijdag vervulde in de Europa League-finale. De spits hielp Sevilla tegen Internazionale met twee doelpunten aan een 3-2-overwinning.

De 29-jarige De Jong scoorde in de eerste helft met twee kopballen. Na een ruststand van 2-2 werd de eindstand in de tweede helft bepaald door een eigen doelpunt van Inter-spits Romelu Lukaku.

"Twee van de meest controversiële spelers van het afgelopen seizoen werden de helden. Luuk de Jong met zijn twee goals en keeper Yassine Bounou met zijn redding bij een kans van Lukaku", schrijft sportkrant Marca.

SPORT spreekt woorden van gelijke strekking. "De Jong was al belangrijk in de halve finales. Met zijn doelpunten in de Europa League heeft hij een wisselvallig seizoen in één klap goedgemaakt", stelt het medium.

"In de competitie kwam hij in 35 wedstrijden tot slechts zes doelpunten en verloor hij zelfs even zijn basisplek, maar hij heeft zijn kans gepakt in de finale. Zijn naam zal in gouden letters in de geschiedenisboeken van Sevilla staan."

'Dit soort dingen maken voetbal mooi'

Volgens AS kan De Jong niet meer stuk in Sevilla. "Het hele seizoen worstelde hij met zijn productiviteit, maar niet in de finale. Dit soort dingen maken voetbal mooi. Zijn goals maken De Jong een eeuwige held."

El Desmarque geeft De Jong zelfs een 10. "Hij speelde zijn beste wedstrijd voor Sevilla op het juiste moment. Een beloning voor zijn inzet in het afgelopen seizoen. Hij scoorde niet alleen twee keer, maar verzette ook bergen werk."

De Jong, bezig aan zijn derde buitenlandse avontuur, hielp Sevilla aan de zesde Europa League-winst in de clubhistorie. De prijs werd eerder in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016 gepakt.