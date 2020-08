Antonio Conte heeft vrijdag na de verloren Europa League-finale met Internazionale tegen Sevilla (3-2) twijfels gezaaid over zijn toekomst. De coach zinspeelde op een vertrek bij de Italiaanse topclub.

"Ik zal altijd dankbaar zijn voor de kans die me hier is geboden, maar er waren dit seizoen veel dingen die me niet bevielen. Ik wil niet nog zo'n jaar", zei Conte na de wedstrijd in Keulen.

"Om iets op te bouwen, heb je een goede samenwerking nodig. En ik heb een gezin en moet gaan nadenken of voetbal mijn prioriteit blijft. Ik wil niet dat mijn privéleven eronder gaat lijden."

De woorden van Conte klinken alsof hij al besloten heeft om te vertrekken bij Inter, waarbij hij pas zijn eerste seizoen achter de rug heeft. De oud-coach van Juventus, Chelsea en het Italiaanse elftal heeft nog een contract voor twee jaar.

"In alle opzichten was dit een mooi, maar zwaar avontuur. We zullen zien of ik doorga. Er zullen in ieder geval dingen anders moeten. Ik zal nog in gesprek gaan met voorzitter Steven Zhang."

Inter verloor de Europa League-finale mede door twee doelpunten van Sevilla-spits Luuk de Jong. De club uit Milaan werd tweede in de Serie A, wat deelname aan de Champions League opleverde.