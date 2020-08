Luuk de Jong is dolgelukkig dat hij Sevilla vrijdagavond naar de Europa League-winst heeft kunnen leiden. Mede dankzij twee goals van de Nederlander wonnen de Spanjaarden in Keulen met 3-2 van Internazionale.

"Dit is ongelooflijk. We hebben dit toernooi veel lastige wedstrijden moeten spelen, maar we opereerden altijd als een team. We werken voor elkaar, als een echte familie. Dat ik twee keer scoor, geeft al helemaal een geweldig gevoel", zei De Jong in een eerste reactie na de finale.

De 24-voudig international van Oranje begon in de halve finale tegen Manchester United nog op de bank, maar hij was in die wedstrijd wel goud waard voor Sevilla door in de 78e minuut voor de winnende treffer te zorgen (2-1).

Trainer Julen Lopetegui besloot De Jong te belonen met een basisplek in de finale en kreeg daar geen spijt van. De spits kopte in de twaalfde minuut de 1-1 binnen en maakte er twintig minuten later op schitterende wijze en wederom met zijn hoofd ook 2-1 van.

'Voorzetten bij mijn goals waren perfect'

Inter kwam vlak daarna weliswaar terug tot 2-2, maar Sevilla trok in de slotfase aan het langste eind door een van richting veranderde omhaal van Diego Carlos. Toch ging de meeste aandacht na afloop uit naar de twee treffers van De Jong.

"De coach vertelde me deze ochtend dat ik in de basis zou staan. Ik zei daarop tegen hem dat ik altijd klaarsta als hij me nodig heeft. Het heeft heel goed uitgepakt", zei De Jong, die zijn negende en tiende officiële treffer van het seizoen maakte.

"Kopdoelpunten zijn mijn specialiteit. De voorzet van Jesús Navas bij mijn eerste treffer was ook perfect en datzelfde geldt voor de voorzet bij de 2-1. Het is altijd speciaal als je de bal met je hoofd in de verre hoek kan mikken. Dit is heel mooi."