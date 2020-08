Luuk de Jong heeft vrijdag met twee goals een belangrijke rol gespeeld bij de 3-2-zege van Sevilla in de Europa League-finale tegen Internazionale. De 29-jarige Nederlandse spits kopte twee keer raak in het RheinEnergieStadion in Keulen.

Na een benutte penalty van Inter-spits Romelu Lukaku kopte De Jong in de twaalfde minuut voor het eerst raak. Na 33 minuten kopte hij ook de 2-1 binnen voor de Spaanse club, waarna Inter-verdediger Diego Godín tekende voor de 2-2 ruststand. Een kwartier voor tijd besliste Sevilla-verdediger Diego Carlos de finale met een rake omhaal, die van richting werd veranderd door Lukaku (3-2).

Het is de vierde keer dat Sevilla de Europa League wint, na eerdere eindzeges in 2014, 2015 en 2016. In 2006 en 2007 won de club ook nog eens de voorloper van de Europa League; de UEFA Cup. Inter wacht al meer dan tien jaar op een Europese prijs na de Champions League-winst in 2010.

Voor De Jong werd het door zijn twee treffers uiteraard een prachtige finale, nadat hij als invaller al de winnende goal maakte in de halve finale tegen Manchester United. Tegen Inter had hij een basisplaats en werd hij de eerste Nederlandse doelpuntenmaker in een Europese eindstrijd sinds Arjen Robben in 2013 namens Bayern München de winnende goal (2-1) maakte in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

Makkelie wijst al snel naar de stip

Scheidsrechter vrijdagavond in Keulen was Danny Makkelie, die in zijn eerste Europese eindstrijd al snel zichtbaar was. Na drie minuten wees hij terecht naar de penaltystip omdat Sevilla-verdediger Diego Carlos Lukaku neerhaalde. De Belgisch international ging zelf achter de bal staan en maakte geen fout (1-0).

In de twaalfde minuut was het weer gelijk en de doelpuntenmaker was De Jong. De oud-spits van PSV, FC Twente en De Graafschap kopte vallend een voorzet van routinier Jesús Navas op fraaie wijze binnen (1-1) en trad zo in de voetsporen van Robben.

Met twee goals was het een levendige beginfase, waarin Makkelie op de proef werd gesteld. Na vermeend hands van Diego Carlos schreeuwde Inter om een nieuwe penalty, maar daar wilde de Nederlandse arbiter niet aan.

Daarna waren er kansen over en weer en in de 33e minuut was het weer raak voor Sevilla. Opnieuw was het een knappe goal van De Jong. Ever Banega vond hem met een vrije trap, waarna de lange aanvaller Inter-doelman Samir Handanovic klopte met een kopbal in de verre hoek (2-1). Hij werd zo de eerste speler ooit met twee kopgoals in een Europese finale.

Lang kon Sevilla niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later scoorde Inter weer. Godín kopte een vrije trap van Marcelo Brozovic binnen en tekende zo voor de 2-2-ruststand.

Nederlandse doelpuntenmakers deze eeuw in een Europese finale UEFA Cup 2001: Jordi Cruijff (Alaves)

UEFA Cup 2002: Pierre van Hooijdonk, twee keer (Feyenoord)

Champions League 2007: Dirk Kuijt (Liverpool)

Champions League 2013: Arjen Roben (Bayern München)

Europa League 2020: Luuk de Jong, twee keer (Sevilla)

Koundé haalt bal van de lijn

De tweede helft was minder spectaculair dan de eerste, maar het bleef een vermakelijk duel in een leeg stadion in Keulen. Lukaku kreeg een enorme kans op 3-2 voor de Italianen, maar hij schoot op het lichaam van Sevilla-keeper Yassine Bono.

In de 75e minuut was het aan de andere kant wel raak. Bij een rommelig moment voor het Inter-doel maakte Diego Carlos een omhaal, die naast leek te gaan. Door de voet van Lukaku werd de bal van richting veranderd, waardoor Handanovic kansloos was en de bal toch binnenviel (3-2).

Inter miste daarna nog een flinke kans op 3-3. Invaller Alexis Sánchez kreeg de bal wel langs Sevilla-keeper Bono, maar op de lijn bracht verdediger Jules Koundé redding voor de Spaanse ploeg. Vlak voor tijd werd De Jong nog gewisseld en vanaf de bank zag hij dat zijn ploeg standhield. Zo won de Oranje-international in zijn eerste jaar in Spanje meteen een hoofdprijs, mede door twee goals van hem.