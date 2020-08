Luuk de Jong is de eerste Nederlander sinds 2013 die gescoord heeft in een Europese eindstrijd. De 29-jarige spits kopte vrijdag in de Europa League-finale tegen Internazionale voor rust twee keer raak en hielp Sevilla zo aan de winst (3-2) in Keulen.

De Jong kopte in de twaalfde minuut de 1-1 op het scorebord en was na 33 minuten opnieuw trefzeker met het hoofd (2-1).

De Oranje-international is de eerste speler ooit met twee kopgoals in een Europese eindstrijd.

De laatste Nederlander met een treffer in een Europese eindstrijd was Arjen Robben, die zeven jaar geleden namens Bayern München de winnende goal (2-1) maakte in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

De Jong is Huntelaar voorbij

De Jong is de eerste Nederlander ooit die gescoord heeft in een finale van Europa League, die in het seizoen 2009/2010 de eerste editie kende.

De laatste Nederlander met een goal in de eindstrijd van de voorloper van het toernooi, de UEFA Cup, was Pierre van Hooijdonk in 2002 namens Feyenoord tegen Borussia Dortmund. In totaal hebben nu vijf Nederlanders deze eeuw in een Europese finale gescoord.

Door zijn twee goals tegen Inter werd De Jong ook de Nederlander met de meeste goals in de Europa League. De aanvaller die in het verleden ook met FC Twente, Borussia Mönchengladbach en PSV in het toernooi actief was, staat nu op vijftien doelpunten. Hij is Klaas-Jan Huntelaar (14) en Jeremain Lens (13) voorbij.