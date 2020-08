Lieke Martens heeft zich vrijdag met FC Barcelona dankzij een 1-0-zege op Atlético Madrid geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Ook Dominique Janssen is door. De verdediger was met VfL Wolfsburg met liefst 9-1 te sterk voor Glasgow City.

In de halve finale staan Barcelona en Wolfsburg dinsdag tegenover elkaar in Estadio Anoeta in San Sebastián, waar volgende week zondag ook de eindstrijd wordt gespeeld. Vorig jaar haalde Barcelona de finale, die met 4-1 verloren werd van Olympique Lyon.

Lyon, de club van Shanice van de Sanden, speelt zaterdag in de kwartfinales tegen het Bayern München van Lineth Beerensteyn. Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord nemen het zaterdag met Arsenal op tegen Paris Saint-Germain.

Martens had tegen Atlético een basisplaats, maar ze werd na 64 minuten gewisseld, terwijl de stand nog 0-0 was in San Mamés. Kheira Hamraoui maakte negen minuten voor tijd de enige goal van de wedstijd. Merel van Dongen speelde de hele wedstrijd voor Atlético.

Vreugde bij Barcelona na de 1-0. (Foto: Pro Shots)

Janssen valt in bij 5-0-voorsprong

Janssen (voorheen Bloodworth) mocht tegen Glasgow City na een uur invallen bij Wolfsburg. De Duitse kampioen leidde op dat moment met 5-0 door een hattrick van Pernille Harder en twee treffers van Ingrid Syrstad Engen.

Na de 5-1 van Lauren Wade namens de Schotse ploeg liep Wolfsburg verder uit. Harder en Felicitas Rauch scoorden en de 8-1 en de 9-1 waren van Leanne Ross.

Wolfsburg won de Champions League voor vrouwen, die in het seizoen 2001/2002 de eerste editie kende, in 2013 en 2014. De afgelopen vier seizoenen was Lyon de sterkste.

Wolfsburg-Glasgow werd gespeeld in een leeg Estadio Anoeta. (Foto: Pro Shots)