Trainer Erik ten Hag zegt dat Ajax niet bezig is met het terughalen van Luis Suárez, nadat deze week geruchten opdoken over Amsterdamse interesse in de spits van FC Barcelona.

"Niks van waar", zei Ten Hag vrijdag tegen het AD over de berichten dat Ajax werk zou maken van binnenhalen van Suárez. "Alleen als Suárez wil komen, graag", voegde hij daar met een lach aan toe.

Ten Hag zei wel dat hij met directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft gesproken over de 33-jarige Uruguayaan, die nog een jaar onder contract staat in Camp Nou. Mogelijk moet hij deze zomer al weg, omdat Barcelona een "grote schoonmaak" heeft aangekondigd.

"Maar op dit moment is het geen thema", aldus Ten Hag. "Je hebt spelers die je als vervanger haalt en je hebt spelers in de categorie dat ze een ongelofelijke impuls aan het elftal geven. In die categorie valt Suárez."

Spaanse media meldden al dat Ajax 15 miljoen euro heeft geboden op Suárez, die in het verleden weleens aangegeven heeft ooit terug te willen keren bij de Amsterdamse club, waar hij van 2007 tot en met 2010 speelde. Met 81 goals in 110 Eredivisie-wedstrijden kende hij een uitstekende periode in de ArenA.

'Verkopen hoeft niet per se'

Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak in Bramberg am Wildkogel, waar Ajax op trainingskamp is, ook over de transferzomer van Ajax. Hij benadrukte dat de club niemand hoeft te verkopen.

"Als we geen spelers meer verkopen betekent dat wel dat we een gat in de begroting hebben, want we gaan er altijd van uit dat we een bepaald aantal spelers van de hand doen. Dat kan dit jaar nog steeds gebeuren, maar van mij hoeft het niet per se. Ik verkies sportief succes te allen tijde boven financieel succes", zei Van der Sar tegen Voetbal International.

Van de vaste krachten verkocht Ajax deze zomer tot dusver Hakim Ziyech aan Chelsea en Joël Veltman aan Brighton & Hove Albion. Daartegenover staat de komst van Antony en Mohammed Kudus en de terugkeer van Maarten Stekelenburg.