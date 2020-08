Feyenoord is vrijdag zonder jeugdspelers Marouan Azarkan, Achraf El Bouchataoui, Ian Smeulers en Jordy Wehrmann naar Duitsland afgereisd voor een trainingskamp. Het viertal blijft achter in Rotterdam vanwege een positieve coronatest bij de beloften.

Een van de vier spelers heeft het COVID-19-virus onder de leden, maar Feyenoord wil geen risico's nemen en besloot ze daarom allemaal thuis te laten. Het is niet bekend welke speler besmet is met het coronavirus.

Door de afwezigheid van Azarkan, El Bouchataoui, Smeulers en Wehrmann bestaat de selectie van Feyenoord voor het trainingskamp uit 22 spelers. Een van hen is Steven Berghuis, die in de voorbereiding nog geen oefenwedstrijd speelde. Tyrell Malacia en Luis Sinisterra zijn herstellende van blessures, maar zitten ook in de selectie.

Feyenoord begint het trainingskamp zaterdag met oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. De ploeg van trainer Dick Advocaat reist daarna door naar het zuiden van Duitsland voor vriendschappelijke duels met Arminia Bielefeld en Hamburger SV in het nabijgelegen Oostenrijk.

Tot dusver speelde Feyenoord in de voorbereiding twee oefenwedstrijden. De Rotterdammers wonnen met 3-0 van Sparta Rotterdam en speelden doelpuntloos gelijk tegen FC Twente.

Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.