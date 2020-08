AZ heeft vrijdag de laatste oefenwedstrijd voor het Champions League-duel met Viktoria Plzen niet weten te winnen. De ploeg van trainer Arne Slot speelde in het eigen AFAS Stadion gelijk tegen Telstar: 1-1. PSV speelde in Tilburg eveneens gelijk tegen Willem II (1-1).

AZ domineerde de wedstrijd, maar het was Telstar dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Benaissa Benamar kopte van dichtbij binnen uit een corner namens de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Teun Koopmeiners tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker door een strafschop te benutten.

AZ zou donderdag eigenlijk een vriendschappelijk duel met Fortuna Sittard spelen, maar die wedstrijd werd afgelast na een positieve coronatest bij de Limburgers. De Alkmaarders vonden op het laatste moment Telstar als nieuwe oefentegenstander.

Calvin Stengs deed vrijdag nog niet mee bij AZ, dat het ook zonder de zieke Fredrik Midtsjø moest stellen. Stengs was enige tijd uit de roulatie door een spierblessure, maar hervatte deze week de groepstraining. Slot sprak de verwachting uit dat de aanvaller woensdag gewoon beschikbaar is tegen Viktoria Plzen.

De wedstrijd van AZ tegen de Tsjechische topclub in de tweede voorronde van de Champions League begint woensdag om 16.30 uur in het AFAS Stadion. De ontmoeting wordt in één duel beslist. AZ moet in totaal drie tegenstanders verslaan om de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken.

AZ kende geen geweldige voorbereiding op het duel met Plzen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen won in de oefencampagne alleen van Lille en ging ten onder tegen KRC Genk, FC Utrecht, PEC Zwolle en AS Monaco.

PSV ondanks treffer Malen niet langs Willem II

In Tilburg slaagde PSV er niet in om Willem II te verslaan: 1-1. De Eindhovenaren kwamen na een dik kwartier nog wel op voorsprong via Donyell Malen, die afrondde na een fraaie aanval waar ook Sam Lammers en Cody Gakpo bij betrokken waren.

Voor Malen was het zijn eerste treffer sinds december 2019. De spits, die eind vorig jaar een zware knieblessure opliep en maanden moest revalideren, kwam in de eerste oefenduels van PSV met SC Verl, KFC Uerdingen en Vitesse nog niet tot scoren.

Zijn treffer tegen Willem II was niet genoeg voor de zege, want de Tilburgers maakten in de 76e minuut de gelijkmaker. Invaller Armando Obispo liet zich op eigen helft kinderlijk eenvoudig aftroeven door Vangelis Pavlidis en die rondde koeltjes af.

PSV kwam in Tilburg niet langs Willem II. (Foto: Pro Shots)

PSV zaterdag weer in actie

Trainer Roger Schmidt speelde in de eerste helft met zijn sterkste elftal, al kon hij in Tilburg niet beschikken over onder anderen Ritsu Doan, Bruma, Nick Viergever en Noni Madueke. In de tweede helft maakten spelers als Joël Piroe, Ryan Thomas, Jordan Teze, Obispo, Érick Gutiérrez en Michal Sadílek hun opwachting.

PSV komt zaterdag weer in actie en speelt dan in het eigen Philips Stadion tegen Eintracht Frankfurt. De wedstrijd begint om 18.00 uur in Eindhoven.

FC Groningen won in het Noord-Hollandse Westwoud van FC Volendam: 2-0. Trainer Danny Buijs liet in de oefenwedstrijd vooral jeugdspelers in actie komen.

De Groningers spelen zaterdag wel met het sterkste elftal een oefenduel met Almere City. De kans is aanwezig dat Arjen Robben dan ook in actie komt en officieus zijn rentree maakt als profvoetballer.