Guus Hiddink is de nieuwe bondscoach van Curaçao. De 73-jarige Achterhoeker heeft een contract getekend tot en met het WK van 2022 in Qatar.

"Het ligt misschien niet voor de hand, maar het was moeilijk om nee te zeggen. Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder", zegt Hiddink vrijdag tegen FOX Sports.

Hiddink wordt niet alleen bondscoach van het eiland in de Caraïbische Zee, maar ook technisch directeur van de voetbalbond. Hedwiges Maduro is aangesteld als adviseur.

Het wordt voor Hiddink zijn zesde bondscoachschap, nadat hij eerder twee keer de leiding had bij Oranje (1995-1998 en 2014-2015), Zuid-Korea (2001-2002), Australië (2005-2006), Rusland (2006-2010) en Turkije (2010-2011). Zijn laatste klus was het trainerschap bij de olympische ploeg van China, waar hij eind 2019 ontslagen werd.

Hiddink hoopt zich met Curaçao te plaatsen voor het WK, nadat de ploeg de laatste jaren met tal van (oud-)Eredivisie-spelers in de selectie aan een opmars bezig is.

Het elftal van Curaçao tijdens de Gold Cup in 2019. (Foto: Pro Shots)

Hiddink gaat Chong en Timber benaderen

In 2017 deed Curaçao voor het eerst mee aan de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Vorig jaar was Curaçao weer aanwezig en toen werd voor het eerst de kwartfinale gehaald.

Hiddink heeft bij Curaçao de beschikking over spelers als voormalig Vitesse-doelman Eloy Room, die in de MLS voor Columbus Crew speelt, de broers Juninho en Leandro Bacuna van respectievelijk Huddersfield Town en Cardiff City, Jeremy Cijntje (Heracles Almelo), Brandley Kuwas (Al-Nasr) en Charlison Benschop (Apollon Limassol).

Op papier mogen talenten als Tahith Chong (Werder Bremen) en Sontje Hansen (Ajax) en Jurriën Timber (Ajax) vanwege hun achtergrond ook voor Curaçao spelen, maar zij zijn jeugdinternational voor Nederland. Hiddink gaat ze vragen een overstap te maken. "Ik heb met Maduro en de andere trainers een hele lijst doorgewerkt en we gaan iedereen benaderen die in onze ogen genoeg kwaliteit heeft. Dus ook deze jongens."

Hiddink is bij Curaçao de opvolger van Remko Bicentini en daarvoor was Patrick Kluivert de eindverantwoordelijke. In oktober begint voor het land de kwalificatiereeks voor het WK 2022 met een poulewedstrijd tegen Saint Vincent en de Grenadines. Guatemala, Cuba en de Britse Maagdeneilanden zijn de andere tegenstanders in de eerste groepsfase.