Eindelijk wordt Ronald Koeman trainer van zijn 'droomclub' FC Barcelona. Het is alleen een heel ander Barcelona dan de club waarmee hij als speler de beste van Europa werd en die daarna nog vier keer de Champions League won.

"Elf spelers laten een schokgolf door de wereld gaan", kopte Barcelona in november 2012 op de eigen website. Daaronder werd opgesomd wat in de internationale media geschreven was over de 0-4-zege bij laagvlieger Levante. "Een droom is uitgekomen", stond er. En: "We zijn iedereen dankbaar die in de jeugdopleiding van FC Barcelona werkt."

Het was niet dat er een prijs was gewonnen of dat het spel tegen Levante nou zoveel beter was dan in de weken daarvoor. Nee, het was groter dan dat. Door een wissel in de veertiende minuut - de geblesseerde Braziliaan Dani Alves ging eruit voor de jonge Catalaan Martin Montoya - stond Barcelona met louter zelf opgeleide spelers in het veld.

De elf van La Masia werden ze genoemd, vernoemd naar het befaamde jeugdcomplex van de club. Zo gingen ze de boeken in op het moment dat Barcelona de beste van de wereld was en in de competitie elf punten voorsprong had op Real Madrid. "Je hoeft geen grote spelers te kopen om een grote club te zijn", stelde keeper Víctor Valdés een paar dagen later. "Alle clubs zouden als doel moeten hebben wat Barcelona nu doet."

De basisploeg van Barcelona in 2012 tegen Levante met tien spelers van La Masia. (Foto: Pro Shots)

'We zijn de toewijding aan de jeugdopleiding kwijtgeraakt'

Acht jaar later, tijdens de 2-8-nederlaag tegen Bayern München, waren er nog vier van de elf over: de 33-jarige Lionel Messi, de 33-jarige Gerard Piqué, de 32-jarige Sergio Busquets en de 31-jarige Jordi Alba. Ze werden overlopen. Net als de rechtsback Nelson Semedo, waar 35 miljoen euro voor is betaald. En Frenkie de Jong (transfersom 75 miljoen euro), Clément Lenglet (35 miljoen euro) en invaller Antoine Griezmann (120 miljoen euro), terwijl Ousmane Dembélé (105 miljoen euro) negentig minuten op de bank bleef.

De duurste aankoop van Barcelona, Philippe Coutinho (145 miljoen euro), werd al afgeschreven in Camp Nou en deed op huurbasis mee bij tegenstander Bayern. Hij maakte de 7-2 en de 8-2 voor de Duitsers.

De Catalaanse club lijkt verworden tot dat wat Valdés in 2012 de concurrentie verweet: een koopclub. En erger nog: een koopclub zonder succes. Sinds de laatste Champions League-winst in 2015 gaf geen club zoveel uit aan transfers als Barcelona. "De laatste jaren zijn we de toewijding aan de jeugdopleiding een beetje kwijtgeraakt", zei de nooit echt uitgesproken Messi in 2018 al met enig eufemisme.

'Er is geen geduld meer met de jeugd'

Toen Messi vijftien jaar geleden debuteerde, was Barcelona nog niet de club van het grote geld. Er was niet eens een shirtsponsor. Dan maar wat minder inkomsten, het heilige shirt van de 'Blaugranas' mocht niet worden vervuild. 'Meer dan een club' ('Més que un club'), was de slogan. Barcelona als de sympathieke uitdager, de modelclub die alles anders deed dan die al die andere topclubs. Opleiden in de geest van Johan Cruijff en zo de Europese top bestormen.

Waar ging het mis? Wat betreft het shirt al in 2006. Eerst kwam er nog UNICEF als sponsor op te staan, zonder dat Barcelona daar iets voor terugverlangde. Daar kon niemand tegen zijn. Maar UNICEF bleek de opmaat voor commerciële sponsoring van bedrijven als Qatar Airways en de Japanse elektronicagigant Rakuten, die nu voor 55 miljoen euro per jaar op het shirt staat.

Zie het als de prijs voor het succes. Van toeristen die een ronde door het stadion willen maken wordt 28 euro gevraagd. Een hamburger kost op een wedstrijddag bijna 10 euro. De club kan niet anders. Met een gemiddeld jaarsalaris van 11,4 miljoen euro wordt nergens meer verdiend dan in de verouderde spelersgroep van Barcelona. Opvolgers van de spelers van La Masia zijn er niet. Of ze worden niet goed genoeg bevonden.

"Het was mijn droom om jarenlang voor Barcelona te spelen, maar die is mij afgenomen", zei de jonge Carles Pérez nadat hij in februari namens AS Roma had gescoord in de Europa League. "Ik kreeg te horen dat ik weg moest, zonder uitleg. De clubleiding heeft een grote mond over La Masia, maar ze doen het tegenovergestelde. Er is geen geduld meer met de jeugd."

'De problemen zijn niet zomaar opgelost'

Dat gebrek aan geduld was er misschien al in november 2012. Toenmalig trainer Tito Vilanova speelde weliswaar met elf spelers uit de eigen jeugd tegen Levante, maar hij liet dat seizoen maar één jeugdspeler debuteren. Het was het begin van een lange aanloop naar een nieuwe mijlpaal op 17 april 2018, maar dan in negatieve zin. Zonder ook maar een speler opgeleid op La Masia begon Barcelona die avond tegen Celta de Vigo.

Misschien lag het niveau te hoog om aan te kunnen haken. En in de recente jaren was het voor de jeugd lastig concurreren met aankopen die tientallen miljoenen euro's hadden gekost. Naast de eerder genoemde Coutinho, Griezmann en Dembélé kwamen ook André Gomes (37 miljoen euro), Malcom (41 miljoen euro) en Arthur (31 miljoen euro). Zij maakten de 2-8 tegen Bayern niet eens meer mee. Mislukt en vertrokken.

En de rest? "Als ik plaats moet maken voor vers bloed, ga ik weg", zei Piqué een paar minuten na de historische vernedering. De vraag is alleen wat een speler van boven de dertig Barcelona nog oplevert, terwijl de schuldenlast mede door de miskopen is opgelopen tot 1 miljard euro.

"De situatie is complex", vertelde voormalig zaakwaarnemer Josep Maria Minguella, die in het verleden geregeld zaken deed met Barcelona, deze week in Marca. "Er moet vernieuwd worden, maar om te kunnen kopen moet er eerst verkocht worden. En deze spelersgroep gaat geen enorme bedragen opleveren. Zeker niet in tijden van corona. De problemen zijn dus niet zomaar opgelost. Maar goed, Barcelona bestaat al 121 jaar, je hoeft niet gek te worden van een paar mindere jaren."