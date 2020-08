Erik ten Hag zal Ronald Koeman niet opvolgen als bondscoach van het Nederlands elftal. De vijftigjarige trainer wil dit seizoen niet vertrekken bij Ajax.

"Er is bij Oranje een heel interessante lichting, van uitmuntende kwaliteit. Maar ik heb me verbonden aan Ajax en ben hier gelukkig. Voor dit seizoen is het uitgesloten dat ik vertrek", zegt Ten Hag vrijdag bij het trainingskamp van de Amsterdammers in Oostenrijk tegen de NOS.

Koeman nam deze week na 2,5 jaar afscheid van het Nederlands elftal. FC Barcelona stelde de oud-speler van de club aan als de opvolger van de ontslagen Quique Setién. Dwight Lodeweges is voorlopig interim-bondscoach.

Volgens KNVB-directeur Eric Gudde wordt het niet makkelijk om een opvolger te vinden voor Koeman, die Oranje uit een flinke dip haalde en zich met zijn ploeg voor het EK (uitgesteld naar de zomer van 2021) plaatste.

Ten Hag is sinds januari 2018 de trainer van Ajax en leidde de Amsterdammers in het seizoen 2018/2019 naar de titel, de beker en de halve finales van de Champions League. Hij sluit niet uit dat hij ooit bondscoach wordt.

"Daar zou ik over na moeten denken, het is een interessante job. Maar op dit moment ben ik hier bij Ajax volkomen op mijn plek."