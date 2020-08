Wesley Sneijder heeft besloten om niet terug te keren als profvoetballer, zo heeft zijn management vrijdag aan het AD laten weten. De voormalige middenvelder dacht de laatste maanden aan een rentree.

Begin juli zei Sneijder voor het eerst een terugkeer als prof te overwegen. De recordinternational werd aangemoedigd door supporters van FC Utrecht, die hem bij amateurclub DHSC vroegen om nog een jaar bij hun club te komen spelen.

De Domstedelingen bevestigden dat Sneijder een rentree serieus overwoog en zeiden daarbij dat "een gedreven en topfitte Sneijder" altijd welkom is. De 36-jarige Utrechter gaf zelfs aan dat hij binnen drie maanden topfit zou kunnen zijn, maar het leek er de afgelopen weken niet op dat hij daadwerkelijk naar een rentree aan het toewerken was.

Sneijder zou onder meer meetrainen bij Hoofdklasser DHSC in het Utrechtse Ondiep, waar hij is opgegroeid. Daar kwam het echter niet van. DHSC-coach Gert Kruys liet donderdag al weten dat een rentree van Sneijder als profvoetballer definitief van de baan is.

Wesley Sneijder zal toch niet zijn rentree maken als profvoetballer. (Foto: Pro Shots)

'Het zou een hele uitdaging zijn geweest om fit te worden'

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren van FC Utrecht heeft begrip voor de beslissing van Sneijder. "Het zou een hele uitdaging voor hem zijn geworden om fit genoeg te worden en weer op dit niveau te spelen. Zeker nu, want er staat een aardige selectie inmiddels. Het was leuk geweest, maar ik respecteer zijn besluit."

De laatste officiële wedstrijd van Sneijder dateert van december 2018, toen hij onder contract stond bij Al Gharafa. De 134-voudig international droeg eerder het shirt van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice.

Bij Inter boekte Sneijder de grootste successen uit zijn loopbaan, want hij won met de 'Nerazzurri' in 2010 de Champions League en de landstitel. Ook met Ajax, Real en Galatasaray werd de voormalige middenvelder een keer landskampioen.