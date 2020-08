Vitesse heeft vrijdag de achttienjarige aanvaller Armando Broja voor een jaar gehuurd van Chelsea. FC Twente neemt voormalig ADO Den Haag-verdediger Tyronne Ebuehi tijdelijk over van Benfica, met een optie tot koop.

Met de in Londen geboren Broja heeft Vitesse komend seizoen weer de beschikking over een Chelsea-talent. De Arnhemmers werken al een tijdje samen met de Engelse topclub.

"Ik ken de voorbeelden van bijvoorbeeld Mason Mount, maar ook van Lewis Baker en Dominic Solanke", zegt Broja op de site van Vitesse. "Voor mijzelf zie ik Vitesse als de ideale club om vlieguren te maken. Ik wil groeien als speler en als mens. En vooral: veel goals maken."

Broja, die Albanees jeugdinternational is, kwam al in 2009 in de jeugdopleiding van Chelsea. In maart maakte hij in het Premier League-duel met Everton (4-0-zege) zijn debuut in het eerste elftal van de 'Blues'.

"Armando is lang, sterk en heeft de afgelopen jaren bewezen makkelijk het doel te vinden", zegt technisch directeur Johannes Spors over Broja, die na Jacob Rasmussen, Maxi Wittek en Loïs Openda de vierde aanwinst voor Vitesse is deze zomer.

Ebuehi achtste aanwinst voor FC Twente

FC Twente-aanwinst Ebuehi (24) speelde tussen 2014 en 2018 voor ADO, waar hij een transfer naar Benfica verdiende. Bij de Portugese topclub slaagde de geboren Haarlemmer er niet in zich in het eerste elftal te spelen.

"In zijn periode bij ADO heeft Tyronne laten zien een getalenteerde speler te zijn. Niet voor niets werd hij geselecteerd voor het nationale elftal van Nigeria en kwam hij in actie op het WK van 2018", zegt technisch directeur Jan Streuer op de site van FC Twente.

Ebuehi, inmiddels zevenvoudig Nigeriaans international, is na Gijs Smal, Nathangelo Markelo en de momenteel geblesseerde Kik Pierie de vierde defensieve aanwinst voor Twente.

Met aanvallers Václav Cerny, Lazaros Lamprou, Alexander Jeremejeff en Danilo Pereira staat het totale aantal nieuwelingen op acht.

Twente raakte vrijdag ook een speler kwijt. Tweede keeper Jorn Brondeel tekent voor drie jaar bij Willem II, waar hij de concurrentie aan moet gaan met de eveneens nieuwe Robbin Ruiter.

