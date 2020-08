Manchester United-aanvoerder Harry Maguire is in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd in Griekenland. De verdediger was volgens diverse media tijdens zijn vakantie betrokken bij een flinke vechtpartij.

De Engelse pers schrijft dat de 27-jarige Maguire op het eiland Mikonos samen met twee anderen werd aangehouden, nadat ze ook politieagenten zouden hebben aangevallen.

United laat in een korte reactie alleen weten dat de club op de hoogte is van een "incident" rond Maguire in Griekenland en dat hij "volledig meewerkt met de Griekse autoriteiten".

Maguire verkaste vorig jaar zomer voor een bedrag van bijna 88 miljoen euro van Leicester City naar United. Hij loste daarmee Virgil van Dijk af als duurste verdediger ter wereld.

Onder manager Ole Gunnar Solskjaer kreeg Maguire gaandeweg het seizoen een rol als aanvoerder. Hij kwam in alle competities tot 55 duels, waarin hij naast zijn verdedigende werk 3 keer scoorde en 3 assists gaf.

United strandde in de Europa League, FA Cup én League Cup in de halve finales. In de Premier League eindigde de club van Maguire als derde, wat betekent dat United in het nieuwe seizoen uitkomt in de Champions League.