Alfred Schreuder en Henrik Larsson zijn definitief de assistenten van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De Nederlander en de Zweed tekenen net als de nieuwe hoofdcoach een contract voor twee seizoenen in Camp Nou.

De 47-jarige Schreuder was eerder assistent bij Vitesse, FC Twente, Hoffenheim en het succesvolle Ajax van Erik ten Hag. De oud-middenvelder vertrok in juni bij Bundesliga-club Hoffenheim, waar hij een jaar hoofdtrainer was.

"Schreuder heeft in zijn periode bij Ajax veel invloed gehad en spelers zijn altijd zeer positief over hem", zei Koeman woensdag tegen de NOS na zijn presentatie bij Barcelona. "Hij is assistent geweest van Julian Nagelsmann, de coming man in de trainerswereld, en hij heeft veel ideeën."

Larsson (48) was tussen 2004 en 2006 als speler al actief voor FC Barcelona. De oud-spits kent Koeman uit zijn tijd bij Feyenoord, waar ze tussen 1995 en 1997 samenspeelden.

Larsson begon zijn trainerscarrière begin 2010 bij de kleine Zweedse club Landskrona BoIS, waar hij twee jaar hoofdcoach was. Vervolgens was de 106-voudig international van Zweden zonder al te veel succes ook nog de eindverantwoordelijke bij Falkenberg en Helsingborg. Bij die laatste club vertrok in hij augustus 2019, toen zijn tweede periode pas twee maanden onderweg was.

Koeman werd woensdag officieel aangesteld als de opvolger van de ontslagen Quique Setién bij FC Barcelona. De oud-speler van de Catalanen vertrok na ruim twee jaar als bondscoach van het Nederlands elftal.