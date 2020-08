Marc Overmars is bij Ajax momenteel niet bezig met het aantrekken van spelers. De directeur voetbalzaken vindt dat het geld eerst in andere zaken moet worden gestoken, voordat er bijvoorbeeld aan de komst van Luis Suárez kan worden gedacht.

Dankzij de nederlaag van Olympique Lyon tegen Bayern München is Ajax sinds woensdag zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League, wat de club 40 miljoen euro oplevert.

"Maar het geld gaat niet besteed worden aan transfers. We zijn gaten aan het dichtfietsen, dat moet eerst gebeuren. Wij zijn nu helemaal niet bezig met nieuwe spelers en heel tevreden met de huidige selectie", zegt Overmars vrijdag tegen De Telegraaf.

In de afgelopen dagen berichtten binnen- en buitenlandse media dat Ajax werk maakt van een terugkeer van de 33-jarige Suárez, die naar verluidt mag vertrekken bij FC Barcelona, waar de nieuwe trainer Ronald Koeman schoon schip moet maken.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.

'Het is geen extra bedrag dat binnenkomt'

Overmars gaat niet in op de vermeende interesse in de Uruguayaan. Hij is vooral blij dat de financiën van Ajax dankzij de Champions League-miljoenen op orde blijven en dat de club weer mag meedoen aan het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Het is het derde jaar op rij en dat is een mooie prestatie", aldus de 47-jarige directeur. "Iedereen weet dat wij Champions League moeten spelen, daar is onze huishouding op afgestemd. Het is dus geen extra bedrag dat binnenkomt."

Ajax is momenteel bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is op trainingskamp in Oostenrijk, waar al werd geoefend tegen Wolfsberger AC (2-0-winst). Zaterdag wacht een wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.