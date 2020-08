Spezia is donderdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Serie A gepromoveerd. De Noord-Italiaanse club rekende in de play-offs om promotie af met het Frosinone van coach Alessandro Nesta.

Spezia won afgelopen zondag de heenwedstrijd op bezoek bij Frosinone met 0-1. De return werd donderdag weliswaar met 0-1 verloren door een doelpunt van Marcus Rohden, maar op basis van een betere eindklassering in de reguliere competitie promoveert de ploeg uit Ligurië.

Spezia eindigde in de Serie B met 61 punten als derde. Frosinone werd met 54 punten achtste en bemachtigde op basis van een beter onderling resultaat tegen nummer negen Pisa het laatste ticket voor de play-offs om promotie.

In 2010 was Spezia nog actief in de Lega Pro Seconda Divisione, de toenmalige vierde divisie in Italië. Vervolgens begon de club aan een opmars met in 2012 promotie naar de Serie B. Nadat de 'Aquilotti' vijf keer strandden in de play-offs om promotie naar het hoogste niveau, slaagden ze er nu dus wel in om de Serie A te bereiken.

Eerder promoveerden het Benevento van trainer Filippo Inzaghi en Crotone al naar de Serie A. Lecce, Brescia en SPAL degradeerden juist naar de Serie B.

Fans van Spezia vieren de historische promotie van hun club naar de Serie A. (Foto: Pro Shots)