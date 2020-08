FC Utrecht heeft een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen donderdagavond overtuigend gewonnen. De Domstedelingen waren in Stadion Galgenwaard met 4-1 te sterk voor de Friezen.

FC Utrecht leidde tien minuten voor rust al met 3-0. Django Warmerdam opende in de zevende minuut de score met een schuiver. Een kwartier later verdubbelde Simon Gustafson de marge, nadat hij oog in oog kwam te staan met Heerenveen-doelman Erwin Mulder.

Adrián Dalmau maakte de derde treffer voor de thuisploeg door van dichtbij een voorzet van Warmerdam binnen te werken. Op slag van rust deed Heerenveen wat terug via de net ingevallen Rami Hajal, die raak kopte uit een corner. In de slotfase bepaalde Gyrano Kerk de eindstand met een hard schot, terwijl er een flinke stortbui viel.

FC Utrecht, dat tegen Heerenveen nog zonder aanwinsten Eljero Elia en Mimoun Mahi speelde, herstelde zich zo van de ruime nederlaag (5-1) van vorige week op bezoek bij Ajax. Eerder in de voorbereiding won de ploeg van coach John van den Brom wel van AZ (1-0).

Voor Heerenveen betekende het de vierde nederlaag in evenzoveel oefenduels. Afgelopen zaterdag leden de Friezen een pijnlijke nederlaag bij De Graafschap (5-1) en eerder verloren ze van Vitesse (1-2) en NAC Breda (1-0).

Eerder op de dag werd de oefenwedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard op het laatste moment afgelast omdat een speler van de Limburgers positief was getest op het coronavirus. De Alkmaarders spelen in plaats daarvan vrijdag thuis tegen Telstar.