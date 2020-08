Xavier Mbuyamba verruilt de ene Europese topclub voor de andere. De jeugdinternational van Oranje verkast van FC Barcelona naar Chelsea.

Bij de Londense ploeg gaat Mbuyamba in eerste instantie in het tweede elftal spelen. De achttienjarige verdediger tekent tot medio 2023 bij Chelsea.

"Mbuyamba is een lange, rechtsbenige verdediger, die graag de bal aan de voet heeft en erg sterk is in de lucht", omschrijft Chelsea het talent.

Bij het onder 23-team van Chelsea treft Mbuyamba zijn landgenoten Ian Maatsen (18) en Juan Familio-Castillo (20). Oud-Ajacied Hakim Ziyech is komend seizoen actief in de hoofdmacht van 'The Blues'.

Barcelona nam Mbuyamba vorige zomer voor zo'n drie ton over van MVV, waar hij elf duels in de Keuken Kampioen Divisie had gespeeld. Na een jaar in het hoogste jeugdteam mocht hij transfervrij vertrekken uit Spanje.

De geboren Maastrichtenaar kwam afgelopen seizoen ook uit voor Oranje onder 19.