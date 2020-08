Sevilla-coach Julen Lopetegui denkt niet dat de ervaring van de Spaanse club op het gebied van het spelen van Europa League-finales een rol zal spelen in de eindstrijd tegen Internazionale. De Spanjaard verwacht dat zijn ploeg vrijdag tot het uiterste moet gaan tegen de Italianen.

"Dit is een volledig andere ploeg met andere spelers en een andere coach", zegt Lopetegui donderdag. "Het helpt dat de club eerder finales heeft gespeeld, maar ik denk niet dat dat voor iemand een voordeel is."

Sevilla veroverde in 2014, 2015 en 2016 de Europa League door achtereenvolgens Benfica (na strafschoppen), het inmiddels failliete FC Dnipro (3-2) en Liverpool (3-1) te verslaan. In totaal wonnen de Spanjaarden het toernooi vijf keer, want ook in 2006 en 2007 triomfeerden ze.

Bij de laatste vier rekende Sevilla afgelopen zondag dankzij een treffer van Luuk de Jong af met Manchester United (2-1). Internazionale liet een dag later in de andere halve finale niets heel van Shakhtar Donetsk (5-0). Lopetegui denkt dat ook zijn ploeg het zwaar zal krijgen tegen de 'Nerazzurri'.

"Het wordt een finale tussen twee compleet verschillende teams", aldus Lopetegui. "Inter is een ploeg die in de Champions League uitkwam, met spelers van een bijzonder kaliber en een zeer ervaren trainer die veel topclubs heeft gecoacht. Ik verwacht een wedstrijd van topkwaliteit die het uiterste van ons vergt."

Internazionale tijdens de training in het RheinEnergieStadion. (Foto: Pro Shots)

Uitschakeling Inter in CL positief volgens Conte

Internazionale staat voor het eerst in tien jaar weer eens in een Europese eindstrijd. In 2010 won de Milanese formatie onder leiding van José Mourinho de Champions League door Bayern München (2-0) te kloppen. Ook haalde Inter vier keer de finale van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, en won driemaal (1991, 1994 en 1998).

Net als Lopetegui verwacht ook Inter-coach Antonio Conte dat het een lastige wedstrijd wordt in de finale. "We spelen tegen de ploeg met de meeste ervaring en de meeste titels in het afgelopen decennium", beseft Conte. "We moeten goed op onze hoede zijn, maar ook ons eigen spel met veel enthousiasme en durf spelen."

Inter strandde dit seizoen in de groepsfase van de Champions League, maar volgens Conte is dat juist goed geweest voor zijn ploeg. "De uitschakeling in de groepsfase van de Champions League was weliswaar een kleine teleurstelling, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we in de Europa League succesvoller zijn dan dat we in de Champions League überhaupt zouden zijn geweest. Dat heeft dit jonge en onervaren team nodig."

De finale van de Europa League tussen Sevilla en Internazionale begint vrijdag om 21.00 uur in Keulen en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.