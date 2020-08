Wesley Sneijder zal niet terugkeren als voetballer bij FC Utrecht of hoofdklasser DHSC. Dat zegt trainer Gert Kruys van de Utrechtse amateurclub.

"Wesley is met een aantal andere dingen bezig en wil op zakelijk gebied iets nieuws gaan doen", zei Kruys donderdag tegen FOX Sports op de vraag of een rentree van Sneijder aanstaande is.

In juli, kort nadat Arjen Robben bekendmaakte terug te keren bij FC Groningen, probeerde een groep supporters van FC Utrecht Sneijder over te halen om ook een comeback te maken. De 36-jarige (oud-)middenvelder voelde zich gevleid en zei binnen drie maanden topfit te kunnen zijn als hij hard zou gaan trainen.

De recordinternational van Oranje (134 interlands) meldde zich eind juli op de eerste training van hoofdklasser DHSC, uit zijn Utrechtse geboortewijk Ondiep. Sinds zijn laatste wedstrijd in januari 2019 voor de Qatarese club Al Gharafa was Sneijder flink wat kilo's aangekomen.

Het is de afgelopen weken bij enkele trainingen bij de amateurclub gebleven voor Sneijder. "Hij heeft dinsdag nog meegetraind", vertelde Kruys.

"Voor de rest van de groep is het heel tof als hij dat regelmatig doet. Maar het is niet zo dat hij bij ons gaat spelen, of bij FC Utrecht."

Over 3,5 week speelt FC Utrecht de openingswedstrijd van de Eredivsie tegen AZ. Donderdagavond speelt de ploeg een oefenduel met sc Heerenveen.

