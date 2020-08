Orkun Kökçü gaat zijn debuut maken in de nationale selectie van Turkije. Bondscoach Senol Günes liet donderdag weten dat hij de middenvelder van Feyenoord in ieder geval zal oproepen.

"Ik kan twee namen prijsgeven", zegt Günes tegen het Turkse persbureau Anadolu Agency over de debutanten in zijn selectie. "Ik zal Mert Müldür en Orkun Kökçü oproepen."

De negentienjarige Kökçü speelde in het verleden voor verschillende Nederlandse belofteteams, maar koos vorig jaar zomer voor een interlandloopbaan bij Turkije. Inmiddels heeft hij twee interlands voor Turkije onder 21 achter zijn naam staan, maar hij wachtte nog op zijn eerste uitnodiging voor de hoofdmacht.

Kökçü zal deel uitmaken van de selectie voor de eerste interlands in de Nations League. De Turken beginnen de landencompetitie op 3 september thuis tegen Hongarije en gaan drie dagen later op bezoek bij Servië.

Voor Kökçü is de uitnodiging een mooie stap, want enkele maanden geleden liet hij weten dat hij met Turkije het EK van volgend jaar zomer wil spelen. In groep A is de ploeg ingedeeld bij Italië, Wales en Zwitserland.

Begin vorige maand verlengde Kökçü zijn contract bij Feyenoord tot medio 2025. Afgelopen seizoen kende hij zijn definitieve doorbraak bij de Rotterdamse club, waarvoor hij 35 officiële wedstrijden speelde, drie keer scoorde en zes assists gaf.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.