Vorig Eredivisie-seizoen leverde een VAR-ingreep volgens de KNVB zesmaal een foute beslissing op en werd er twintig keer onterecht niet ingegrepen. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is vanwege die 26 fouten nog niet tevreden over het functioneren van de videoarbiter.

Een seizoen eerder toen het volledige aantal van 306 duels werd gehaald, telde de KNVB nog 28 fouten van de VAR. Dertien keer werd er een foute beslissing genomen en bij vijftien situaties greep de videoarbiter ten onrechte niet in.

Vanwege de coronacrisis telde het seizoen 2019/2020 slechts 232 wedstrijden, waardoor het aantal fouten relatief hoger ligt.

In totaal greep de VAR afgelopen seizoen 58 keer in, precies eens in de vier wedstrijden. Dat is een toename ten opzichte van een jaar eerder. Voor scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zijn de cijfers nog niet goed genoeg: "Er is twintig keer onterecht niet ingegrepen, dus daar mogen we nog niet tevreden over zijn", zegt hij in De Telegraaf en het AD.

De fouten werden voornamelijk gemaakt bij strafschoppen en rode kaarten. Elf keer had de VAR volgens de KNVB moeten ingrijpen om een strafschop te geven en zevenmaal werd verzuimd advies te geven om een rode kaart te trekken. Volgens Van Egmond zijn die cijfers vergelijkbaar met omliggende landen.

85 Gaat de nieuwe VAR te ver? Dit is de kritiek

KNVB hanteert foutmarge bij nieuwe buitenspeltechnologie

Eerder werd al bekend dat er in de Eredivisie komend seizoen buitenspeltechnologie gebruikt zal worden, zoals afgelopen jaargang al in de Premier League en Champions League werd gedaan. Met extra camera's en lijntjes op het beeldscherm kan tot op centimeters nauwkeurig worden nagegaan of er sprake was van buitenspel.

De KNVB meldde donderdag dat daarbij gebruik zal worden gemaakt van een foutmarge, die gelijkstaat aan de dikte van de lijnen op het scherm (zo'n 5 centimeter). Als de lijn van de aanvaller en de laatste verdediger elkaar raken wanneer de camera volledig is ingezoomd, wordt de beslissing van de scheidsrechter op het veld niet teruggedraaid.

Daarnaast waarschuwde Van Egmond dat er komend seizoen extra scherp wordt gelet op strafschoppen. Als spelers te vroeg inlopen of als de keeper te vroeg van zijn lijn beweegt, wordt de penalty overgenomen en krijgt de overtreder een gele kaart.

