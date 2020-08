AZ kent een rommelige aanloop naar de voorrondes van de Champions League. De Alkmaarders gelastten donderdag op het laatste moment de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard af en vonden in Telstar een nieuwe tegenstander.

Ongeveer een uur voor de aftrap van AZ-Fortuna bleek dat een speler of staflid van de Limburgse club positief had getest op COVID-19. De Alkmaarders achten het niet verstandig om het duel door te laten gaan, aangezien de ploeg het woensdag moet opnemen tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League.

Later op donderdag meldde AZ dat met Telstar een nieuwe tegenstander is gevonden. Het oefenduel wordt vrijdag om 18.00 uur afgewerkt.

"Het is jammer dat we nu niet kunnen oefenen tegen Fortuna, want we waren blij dat ze in deze belangrijke fase bereid waren om tegen ons te spelen", aldus AZ-trainer Arne Slot, die zijn spelers als alternatief donderdag een training laat afwerken.

AZ kan niet met al te veel vertrouwen uitkijken naar het belangrijke treffen met Plzen. De nummer twee van het onafgeronde Eredivisie-seizoen verloor vier van de vijf oefenwedstrijden, waaronder zaterdag op eigen veld tegen AS Monaco (0-2).

Om de groepsfase van de Champions League te bereiken, moet AZ drie voorrondes overleven. De tweede en derde voorronde worden vanwege de coronacrisis beslist over één duel en alleen de play-offs hebben zoals de laatste jaren gebruikelijk een heenwedstrijd en return.

