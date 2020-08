ADO Den Haag heeft donderdag Vicente Besuijen gecontracteerd. De negentienjarige aanvaller was de afgelopen drie jaar actief in de jeugd van AS Roma.

De rechtsbuiten vertrok deze zomer transfervrij bij de Italiaanse club en tekent voor drie jaar in Den Haag. Besuijen, die behalve de Nederlandse ook de Colombiaanse nationaliteit heeft, speelde eerder in de jeugd van Ajax en FC Volendam.

"Vicente is één van de talentvolste vleugelspitsen van ons land in zijn leeftijdscategorie", zegt Martin Jol namens het technisch hart van ADO. "We zijn zeer content met deze ambitieuze en snelle speler, die in vrijwel alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje heeft gespeeld."

Besuijen trainde al anderhalve week mee in Den Haag voordat hij zijn contract tekende. "De club sprak tijdens de gesprekken veel geloof in mij uit. Het gevoel is goed en warm. Ik hoop hier veel speelminuten te maken", zegt hij.

"Ik ben een aanvaller die ervan houdt om acties te maken en snelheid te gebruiken tussen de linies. Uiteraard wil ik ook altijd productief zijn."

Besuijen speelde vorig seizoen drie duels in Oranje onder 19. (Foto: Getty Images)

ADO erg actief op transfermarkt

Besuijen is al de achtste nieuwkomer bij ADO deze transferzomer, terwijl de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic ook vier huurlingen zag terugkeren. Er vertrokken ook al negen spelers uit het Cars Jeans Stadion.

De Eredivisie begint voor ADO op 13 september met een uitwedstrijd tegen Heracles. Voor die tijd staan er nog oefenduels met Vitesse en AZ op het programma.

