Tien jaar nadat Internazionale de beste van de wereld was, kan de de club vrijdagavond in de Europa League-finale tegen Sevilla eindelijk weer een Europese prijs pakken. Een prijs is überhaupt al bijzonder voor Inter, dat sinds het succesjaar 2010 elf trainers versleet, geen kampioen werd en alleen in 2011 een Coppa Italia pakte.

"Er is een grote verbetenheid binnen de hele club", vertelt kenner van het Italiaans voetbal en Internazionale-fan David Endt. "Iedereen - van de staf tot aan de spelers - is op een missie. Alles moet ervoor wijken om Sevilla te verslaan."

Het is lang geleden dat de hunkering naar een prijs zo groot was bij Inter, dat eigenlijk de landstitel als hét grote doel had. "Juventus moest toch een keer buigen", vervolgt Endt, die de club uit Turijn tot zijn teleurstelling voor de negende keer op rij kampioen zag worden. "Af en toe zag je glimpen van een sterk bewapend Inter en af en toe waren ze heel zwak."

De ploeg van Antonio Conte eindigde als tweede, al is dat niet eens zo slecht in vergelijking met de afgelopen jaren. Nadat Wesley Sneijder in 2010 in Inter-shirt de Champions League-bokaal omhoog hield, zakte de club ver weg, met een zesde (2012), zevende (2017), achtste (2015) en zelfs een negende plaats (2013) in de Serie A. En ondertussen won Juventus vrijwel alles. Althans, in Italië. De laatste Italiaanse ploeg met een Europese prijs is nog altijd het Inter van 2010.

"En dus is de finale tegen Sevilla belangrijk voor heel het land", zegt journalist Paolo Condò, werkzaam voor onder meer La Gazzetta dello Sport en Sky Sport Italia. "Het is geen Champions League, maar wel een belangrijk toernooi voor Italië."

Vreugde bij Internazionale na de Champions League-winst in 2010. (Foto: Pro Shots)

'Lukaku is de kapstok'

Een maand geleden gaven weinig Italianen Inter nog kans op een prijs. Na het einde van de Serie A op 1 augustus werd het onrustig bij de club, omdat Conte de media liet weten ontevreden te zijn over het beleid van de club. Een vertrek dreigde - trainer nummer twaalf sinds 2010 - en dat vier dagen voor de herstart van de Europa League.

Maar ondanks de rumoerige aanloop werden wonderwel Getafe, Bayer Leverkusen en Shakhtar Donetsk overtuigend verslagen. Het zorgde er volgens Endt voor dat de rust iets is teruggekeerd. "Mocht de finale gewonnen worden, dan zul je zien dat iedereen weer tevreden is. Ik sluit niet uit dat Conte dan alsnog aanblijft."

In de jacht op winst tegen Sevilla, is Inter vrijdagavond in Keulen vooral afhankelijk van één man: "Lukaku is de belangrijkste speler", zegt Condò over de Belgische spits, dit seizoen goed voor 33 goals in vijftig wedstrijden. "Het hele spel is op zijn aanwezigheid gebaseerd. Hij is, naast voor het maken van doelpunten, van betekenis voor de manier van voetballen en fungeert als een soort kapstok."

Stefan de Vrij behoort tot de belangrijkste spelers van Internazionale. (Foto: Pro Shots)

'Elke prijs is mooi meegenomen'

Endt ziet ook voor Stefan de Vrij een grote rol weggelegd. "Hij is een van de stille leiders van de kleedkamer. Je hoort hem weinig, maar hij volgt Conte en zwengelt de wil om te winnen enorm aan." En vergeet de trainer niet, benadrukt Condò. "Hij heeft de gave om ervoor te zorgen dat spelers zich onoverwinnelijk voelen. Mede daarom denk ik dat Inter kan winnen."

Endt: "Ik waag me uit bijgeloof liever niet aan voorspellingen, maar ik heb wel goede hoop. Voor een Inter-fan is iedere prijs tegenwoordig mooi meegenomen."

De Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla begint vrijdagavond om 21.00 uur in het RheinEnergieStadion in Keulen en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.