Bondscoach Luis Enrique heeft Ansu Fati donderdag voor het eerst opgeroepen voor Spanje. Het zeventienjarige talent van FC Barcelona maakt deel uit van een verjongde selectie van de meervoudig Europees kampioen.

Fati maakte dit seizoen naam bij Barcelona. De jonge aanvaller kwam tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde. Hij kroonde zich tot jongste doelpuntenmaker in La Liga én de Champions League.

Het lijkt erop dat bondscoach Enrique aan het doorselecteren is bij Spanje, want namen als Jordi Alba, Sergi Roberto, Saúl, Isco en Álvaro Morata ontbreken op de 24-koppige lijst.

Met keeper Unai Simón (Athletic Club), verdediger Eric García (Manchester City), middenvelders Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Merino (Real Sociedad) en Óscar Rodríguez (Real Madrid) en aanvallers Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) en Ferran Torres (Manchester City) is er gekozen voor veel beloftevolle spelers.

Spanje speelt volgende maand twee wedstrijden in de Nations League. Op 3 september is Duitsland de tegenstander en drie dagen later wacht een duel met Oekraïne.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin bondscoach Luis Enrique zijn selectie bekendmaakt.