PSV heeft donderdag het oefenprogramma uitgebreid. De Eindhovenaren nemen het in de voorbereiding op het komende seizoen ook nog tegen Eintracht Frankfurt en twee keer tegen Hertha BSC op.

PSV speelt zaterdag in eigen huis om 18.00 uur tegen Eintracht Frankfurt, de nummer negen van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Op last van de autoriteiten is er geen publiek welkom in het Philips Stadion.

De Brabanders reizen volgende week zaterdag af naar Berlijn voor een dubbele ontmoeting met Hertha BSC, de nummer tien van de Bundesliga. De eerste wedstrijd begint om 15.00 uur en de tweede om 17.00 uur.

PSV speelt vrijdag om 18.45 uur op bezoek bij Willem II het eerstvolgende oefenduel. Verder wacht op 3 september om 16.00 uur in Eindhoven nog een ontmoeting met VfL Bochum, de nummer acht van de Tweede Bundesliga.

De ploeg van de nieuwe trainer Roger Schmidt is nog ongeslagen in de voorbereiding. Er werd op het trainingskamp in Duitsland gewonnen van SC Verl (0-3) en KFC Uerdingen 05 (0-3), die beide uitkomen in de 3. Liga, en thuis werd gelijkgespeeld tegen Vitesse (1-1).

PSV begint de Eredivisie op 13 september bij FC Groningen. De club hoopt zich te revancheren voor de teleurstellende vierde plaats in het voorbije seizoen, waardoor volgende maand via de voorrondes kwalificatie voor de Europa League moet worden bewerkstelligd.