KAA Gent heeft trainer Jess Thorup donderdag na twee competitiewedstrijden ontslagen. De club was teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

De vijftigjarige Thorup was sinds oktober 2018 in dienst bij Gent, dat vorig seizoen achter Club Brugge nog op de tweede plek stond toen de competitie vanwege de coronacrisis werd afgebroken.

Onder de Deense trainer werd bovendien overwinterd in de Europa League. In de knock-outfase van het toernooi was AS Roma vervolgens over twee wedstrijden te sterk.

In het nieuwe seizoen ging Gent in de eerste speelronde met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, waarna in eigen huis met 1-2 werd verloren van KV Kortrijk. De club is samen met KV Oostende en Zulte Waregem nog puntloos.

Gent werd in 2015 voor de eerste en tot dusver enige keer kampioen van België. In dat jaar werd ook de nationale supercup veroverd.