Ajax heeft donderdag een derde tenue gepresenteerd voor komend seizoen. Het zwart-gouden shirt is een ode aan de eerste Europacup I-winst van de Amsterdamse club in 1971, volgend jaar vijftig jaar geleden.

Het tricot wordt gekenmerkt door de gouden lauwerkrans onder het Ajax-logo, met het getal '50' in het midden en de inscriptie '02.06.1971' aan de binnenkant van de kraag.

Op die datum veroverde Ajax op Wembley voor het eerst de Europacup I dankzij een 2-0-overwinning op Panathinaikos, destijds het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Vervolgens pakte Ajax ook in 1972 (2-0 tegen Internazionale) en in 1973 (1-0 tegen Juventus) de Europacup I en in 1995 de Champions League (1-0 tegen AC Milan), de opvolger van de Europacup I.

Ajax zal zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg op het trainingskamp in Oostenrijk voor het eerst het derde tenue dragen en daarna enkel nog in de Europese uitduels.

Het derde tenue van Ajax is slechts in beperkte oplage beschikbaar voor de fans. Er worden namelijk tienduizend exemplaren verkocht. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Ajax beschikt over een derde tenue.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin Ajax het derde tenue presenteert.

