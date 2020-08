Bayern München-trainer Hans-Dieter Flick is uiteraard blij na de 3-0-overwinning op Olympique Lyon en het bereiken van de Champions League-finale, maar hij zag ook dat de Fransen zijn ploeg in de beginfase behoorlijk in de problemen brachten.

Lyon kreeg aan het begin van zowel de eerste als de tweede helft enkele flinke mogelijkheden op de openingstreffer, maar onder anderen aanvoerder Memphis Depay had het vizier niet op scherp staan.

"Vooral het verdedigen moet veel beter in de finale. We gaven de bal veel te makkelijk weg", was Flick bij Sky Sports ondanks het houden van de nul kritisch op zijn verdediging. De Duitse coach was echter ook vol lof over het spel van de Fransen.

"We wisten dat het niet eenvoudig zou worden na de geweldige prestaties van Lyon tegen Manchester City en Juventus. Ze zijn tactisch sterk en bezorgden ons vanaf het begin handenvol problemen."

Flick kijkt uit naar finale tegen 'geweldig' PSG

Ondanks de euforie kon de 55-jarige 'Hansi' Flick alvast vooruit kijken naar de finale, waarin zondag Paris Saint-Germain de tegenstander is in het Estádio da Luz.

"Paris Saint-Germain is een geweldig team", aldus de coach. "Hun vechtlust in de kwartfinale (2-1 tegen Atalanta, red.) was indrukwekkend en in de halve finale tegen Leipzig lieten ze hun klasse zien. Hun snelheid voorin is een enorm wapen."

Flick gaf aan niet van plan te zijn om veel aan zijn elftal te veranderen. "Uiteraard moeten we het defensief beter voor elkaar hebben in de finale, maar onze grootste kracht is het onder druk zetten van onze tegenstander. Dat gaan we ook in de finale proberen."

Aanvoerder Manuel Neuer kijkt eveneens uit naar de finale. "We hebben vandaag weer iets bijzonders bereikt. We moesten vandaag echt alles geven, maar hebben er hard voor geknokt en willen nu winnen ook."