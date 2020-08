Bayern München heeft woensdagavond de finale van de Champions League bereikt. De Duitsers wonnen in het Estádio José Alvalade in Lissabon met 3-0 van het Olympique Lyon van aanvoerder Memphis Depay en treffen zondag Paris Saint-Germain in de eindstrijd.

Serge Gnabry scoorde, na een sterke openingsfase van Lyon, voor rust twee keer namens Bayern, met een verwoestend afstandsschot en een rebound. In de slotfase maakte Robert Lewandowski aan alle onzekerheid een einde. Memphis werd na een klein uur gewisseld bij de Fransen, Kenny Tete viel tien minuten later in.

Door de uitschakeling van Lyon weet Ajax zeker dat het komend seizoen in de groepsfase van de Champions League mag uitkomen. De Fransen konden zich alleen nog als titelverdediger plaatsen voor de komende editie van het miljoenenbal, omdat het zich via de Ligue 1 niet wist te kwalificeren. Dat zou ten koste zijn gegaan van de nummer één van Nederland.

Bayern neemt het zondag in het Estádio da Luz in de finale op tegen PSG, dat dinsdag RB Leipzig uitschakelde in de andere halve finale (3-0). De Duitsers azen op hun zesde eindzege in de Champions League/Europacup I, de Fransen wonnen de 'Cup met de Grote Oren' nog nooit en stonden zelfs niet eerder in de eindstrijd.

In die finale zal er sowieso een ploeg de treble pakken, want zowel de ploeg uit Beieren als uit Parijs werd kampioen in eigen land en won ook al de nationale beker. Het zou voor Bayern de tweede treble in de clubgeschiedenis betekenen na het seizoen 2012/2013, toen Arjen Robben de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund besliste.

Memphis dreigend in openingsfase

Lyon had overduidelijk geen zin om net als FC Barcelona in de kwartfinales door Bayern afgeslacht te worden. De Fransen grepen direct het initiatief en kregen onder meer via Memphis enkele grote kansen om de score te openen.

De Nederlandse aanvoerder had na vier minuten al de openingstreffer op zijn schoen. Hij omspeelde Bayern-keeper Manuel Neuer, maar trof het zijnet. Even later was de Oranje-international weer dreigend met een hard schot voorlangs en zag hij ploeggenoot Karl Toko Ekambi van dichtbij op de paal schieten

De gemiste kansen braken Lyon op, want in de achttiende minuut ramde Gnabry aan de andere kant van het veld op fraaie wijze de bal in de kruising, waardoor Bayern tegen de verhouding in op voorsprong kwam.

Na de openingstreffer waren de rollen omgedraaid en domineerde Bayern. Anthony Lopes hield Gnabry eerst nog van zijn tweede treffer af, maar de keeper moest na ruim een half uur wederom capituleren nadat de Duitse flankspeler in de rebound trefzeker was na een glijpartij van Lewandowski en de ruststand op 0-2 bepaalde.

Lyon laat ook na rust kansen liggen

In de tweede helft probeerde Lyon om er nog een wedstrijd van te maken, maar faalde het wederom in de afwerking. Memphis meende recht te hebben op een strafschop na hands van invaller Niklas Süle en zag Marcelo uit zijn corner in de handen van Neuer koppen

Ook het wisselen van de moegestreden Memphis voor Moussa Dembélé, in de kwartfinale tegen Manchester City nog de grote held met twee treffers, bracht Lyon niet dichter bij Bayern. Zo stuitte Ekambi van dichtbij op Neuer.

In de loop van de tweede helft vloeiden de krachten weg bij Lyon, dat Bayern niet meer aan het wankelen kreeg. Ook de ingevallen Tete kon geen beslissing meer forceren, waarna Lewandowski met zijn vijftiende goal in dit Champions League-seizoen de wedstrijd in het slot gooide.

Het Champions League-sprookje van Lyon kwam daarmee in de halve finale ten einde, terwijl Bayern een volledig Franse finale voorkwam.

