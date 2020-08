Eljero Elia is er zeker van dat hij nog kan meedraaien in de top van de Eredivisie. De aanvaller tekende daarom een tweejarig contract bij FC Utrecht, dat een aanval wil doen op de top drie.

"Ik weet dat ik nog goed genoeg ben voor de top van Nederland", zegt de 33-jarige Elia woensdag tegen RTV Utrecht. "Dat is FC Utrecht niet, maar kan het wel worden."

De dertigvoudig Oranje-international verkoos FC Utrecht boven ADO Den Haag en FC Twente. Hij ging met zijn oude clubs wel om de tafel, maar zag het niet zitten om bij een van die teams terug te keren. Ook een berichtje van Arjen Robben met de vraag of hij zijn ploeggenoot wilde worden bij FC Groningen, had geen effect.

"Ik was er nog niet klaar voor om terug te gaan naar ADO Den Haag of FC Twente", legt hij uit. "Ik wil nog in de top meedraaien. Ik heb heel veel respect voor ADO, hoe ze mij hebben benaderd en wat ze van plan waren. Maar ik ben niet gemaakt om vechtvoetbal te spelen."

Elia tekende een contract voor twee jaar bij FC Utrecht. (Bron: FCUtrecht.nl)

'Ik wil een voorbeeld zijn'

De keuze van Elia voor FC Utrecht heeft vooral te maken met de ambities van de club. De Domstedelingen, die afgelopen seizoen door een zesde plaats in de Eredivisie net naast Europees voetbal grepen, kondigden deze zomer aan de top drie te willen aanvallen.

"Het was voor mij heel makkelijk", aldus de vleugelspeler. "Het verhaal van Jordy Zuidam, John van den Brom en Frans van Seumeren was heel duidelijk. Mijn ambitie is hetzelfde. Ze willen aansluiten bij de top van Nederland. Ze willen goed en mooi voetbal spelen dat mij past. Ik denk dat ik een goede versterking kan zijn, ook buiten het veld. Ik wil een voorbeeld zijn, de Elia van toen ik wegging bij Feyenoord."

Met Feyenoord veroverde Elia in 2016 de KNVB-beker en werd hij een jaar later landskampioen. In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar het Turkse Istanbul Basaksehir, waarmee hij afgelopen seizoen de landstitel behaalde. Hij zag het echter niet zitten om langer in Turkije te blijven.

"Ik kon heel vroeg bijtekenen bij Basaksehir, maar dat heb ik niet gedaan", vertelt hij. "Ik had drie jaar in mijn hoofd en wilde mijn contract daar uitdienen. Bij Feyenoord werd ik kampioen, kon ik Champions League spelen en ging ik weg. Nu bij Basaksehir ben ik kampioen geworden, kon ik Champions League spelen en ga ik weer weg. Ik wil gewoon plezier in het voetbal hebben en met de kinderen thuis zijn."