Sarina Wiegman verwacht ook met de Engelse voetbalsters een eindtoernooi te kunnen winnen. Vorige week werd bekend dat de huidige bondscoach van de Oranjevrouwen na de Olympische Spelen van 2021 aan de slag gaat als bondscoach van de Engelse vrouwen.

"Dit team heeft de laatste drie toernooien telkens de halve finales gehaald en ze willen hier de volgende stap maken", zegt de vijftigjarige Wiegman woensdag tegen de NOS. "Zij denken dat er potentie is om een toernooi te winnen en dat denk ik zelf ook."

"Je hebt natuurlijk ook met concurrenten te maken, maar daar gaan we wel voor", vervolgt ze. "Als we alles eruit halen wat er in het team zit, dan hoop ik dat dat heel succesvol zal zijn."

Vorig jaar eindigde Engeland als vierde op het WK, nadat in de halve eindstrijd werd verloren van de Verenigde Staten (1-2). Twee jaar eerder waren de Oranjevrouwen (0-3) te sterk in de halve finales van het EK en in 2015 werden 'The Three Lionesses' derde op het WK na een nederlaag tegen Japan (1-2) bij de laatste vier.

"Er is een enorm potentieel, ze hebben een heel grote competitie en zijn al heel ver in hun ontwikkeling", doelt Wiegman op de Women's Super League, waarin Vivianne Miedema afgelopen seizoen met zestien doelpunten topscorer werd. "De FA is een voorloper daarin. Er zijn zo veel mogelijkheden."

'Dit kwam op mijn pad en het triggerde mij'

Met Nederland werd Wiegman in 2017 Europees kampioen en haalde ze twee jaar later de WK-finale. Bovendien bezetten de Oranjevrouwen de vierde plaats op de wereldranglijst van de FIFA, terwijl Engeland zesde staat. De uitdaging gaf de doorslag voor de Haagse.

"Mijn droom was om het WK en de Olympische Spelen te halen met de Oranjevrouwen", laat ze weten. "Om dit ook in het buitenland te mogen doen, is voor mij een enorme uitdaging."

"Ik plan mijn carrière niet, maar nu was het moment om een volgende stap te maken. Dit kwam op mijn pad en het triggerde mij. Dat je in je carrière een volgende stap mag maken naar zo'n groot voetballand, is natuurlijk wel geweldig."

Wiegman, die een contract voor vier jaar tekende bij de Engelse voetbalbond, concentreert zich eerst nog met de Oranjevrouwen op de kwalificatie voor het EK van 2021 en de Spelen van volgend jaar in Tokio.