AZ-coach Arne Slot verwacht volgende week woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzen te kunnen beschikken over Calvin Stengs. De 21-jarige aanvaller hervatte begin deze week de groepstraining bij de Alkmaarders na een spierblessure.

"Calvin is weer volop aan het meetrainen, dus mits hij geen terugslag krijgt, zal hij beschikbaar zijn", aldus Slot tegen het clubkanaal van AZ. "Volgende week gaan we bepalen hoe we hem inzetten, of hij vanaf de start gaat spelen of voor een invalbeurt moet gaan."

Stengs miste door zijn blessure de hele voorbereiding van AZ tot nu toe. In de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard van donderdag zal hij nog niet op het veld staan. "Vóór de wedstrijd van volgende week zal hij geen speelminuten maken, dus ook morgen niet tegen Fortuna", aldus Slot.

Over het gebrek aan wedstrijdritme bij Stengs maakt de trainer van de Alkmaarders zich echter geen zorgen. "Calvin is een rasvoetballer. Op trainingen zie ik dat er met zijn aannames en balgevoel heel weinig aan de hand is."

Toch houdt Slot een slag onder de arm, want hij wil niet het risico lopen dat hij zijn sterspeler straks voor langere tijd kwijt is. "Een fitte Calvin Stengs wil je er altijd graag bij hebben, maar het moet verantwoord zijn. Hij moet het verschil kunnen maken, anders heeft het ook geen zin om hem op het veld te zetten."

AZ strijdt volgende week woensdag met Viktoria Plzen over één wedstrijd om een plek in de derde voorronde van de Champions League. Het duel in het AFAS Stadion begint om 16.30 uur.