Ronald Koeman is dolblij met zijn aanstelling als trainer van FC Barcelona, maar hij vindt het ook uitermate jammer dat hij nu geen eindtoernooi als bondscoach van het Nederlands elftal zal meemaken.

"Sowieso doet het pijn dat we met elkaar geen eindtoernooi kunnen spelen. Daarom heb ik in januari nee gezegd toen Barcelona zich meldde. Ik vond het toen niet het moment om weg te gaan", aldus Koeman woensdag tijdens zijn presentatie in Camp Nou.

Het uitbreken van de coronacrisis in maart veranderde de situatie echter. Als gevolg van de pandemie werd het EK met een jaar verplaatst naar de zomer van 2021, wat bij Koeman voor twijfel zorgde of FC Barcelona nog een keer voor hem zou terugkomen.

"Sinds maart is er veel gebeurd in de wereld, alles is heel onzeker geworden. Er is geen zekerheid of de Nations League weer begint. Wie zegt mij dat er volgend jaar wel een EK met publiek is? Het was nu de derde keer dat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan als coach van Barcelona, je weet dan nooit of er een volgende keer komt."

'Niet één speler die mij deze stap niet gunt'

Koeman kijkt niettemin met trots terug op zijn tijd bij Oranje. Hij volgde Dick Advocaat in februari 2018 op als bondscoach en onder zijn leiding werd in 2019 de finale gehaald van de Nations League, waarin werd verloren van Portugal, en dus een ticket gepakt voor het EK van volgend jaar.

"De spelers hebben me ongelofelijk bedankt, er is niet één speler die mij deze stap niet gunt. We zijn samen de goede weg ingeslagen en hebben het imago van het Nederlands elftal positief veranderd. Het elftal is sterk genoeg om op deze manier verder te gaan."

Koeman is bij FC Barcelona de opvolger van Quique Setién, die maandag werd ontslagen na de blamerende 2-8-nederlaag van vorige week tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Hij tekende een contract voor twee jaar bij de Spaanse topclub.