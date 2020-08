Ronald Koeman kan zijn geluk niet op dat hij de nieuwe trainer is van FC Barcelona. De 57-jarige Nederlander realiseert zich wel dat hem een zware taak te wachten staat bij de kwakkelende Spaanse topclub.

"Iedereen weet dat Barcelona mijn thuis is en nu krijg ik de kans om deze prachtige club te trainen. Het lijkt alsof ik nooit weg ben geweest. Voor mij is dit een droom die uitkomt", zei Koeman, die voor twee jaar tekende en overkomt van het Nederlands elftal, woensdag in vloeiend Spaans bij zijn presentatie in Camp Nou.

Koeman is de opvolger van Quique Setién, die maandag werd ontslagen naar aanleiding van de blamerende 2-8-nederlaag van vorige week tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. FC Barcelona maakte toen niet voor het eerst dit seizoen een uitgebluste indruk.

"We moeten wat wijzigingen doorvoeren in het elftal. Zo'n avond als tegen Bayern wil niemand nog een keer meemaken. Het was een trieste dag, maar na trieste dagen krijgen we weer nieuwe dagen. Het wordt hard werken om van FC Barcelona weer het beste team ter wereld te maken", aldus Koeman.

'Ik ga praten met Messi over wat hij wil'

Een van de eerste taken van Koeman, die een verleden als speler heeft bij FC Barcelona, wordt om Lionel Messi te overtuigen om te blijven. De sterspeler zou ontevreden zijn over het beleid van de club en wordt de laatste tijd steeds hardnekkiger in verband gebracht met een transfer naar Internazionale.

"Messi is de beste speler ter wereld en die wil je in je ploeg hebben, niet bij de tegenstander. Ik vind het geweldig om met hem te werken en zou heel blij zijn als hij blijft. Hij heeft ook gewoon nog een contract voor een jaar, maar ik ga zeker met hem praten over wat hij wil. Ik denk niet dat het nodig is om hem te overtuigen dat hij hier prijzen kan winnen", sprak Koeman.

Voorzitter Josep Bartomeu sorteerde dinsdag in een interview met FC Barcelona TV al voor op een afscheid van veel spelers. Hij noemde slechts een paar namen, waaronder die van Messi en Frenkie de Jong, die deze zomer absoluut niet weg mogen, en leek open te staan voor een vertrek van bijna alle oudere spelers.

"Een speler van pakweg 31 of 32 jaar is niet uitgespeeld. Ze moeten wel gretig zijn en het maximale willen geven. Je hebt ook spelers van 20 die niet gretig zijn. We moeten op zoek gaan naar de beste ploeg om wedstrijden te winnen. Ik wil alleen mensen die tot het uiterste gaan. Wie daar geen zin in heeft, moet dat aangeven", vertelde Koeman.