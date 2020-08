KNVB-directeur Eric Gudde verwacht dat het bijzonder moeilijk wordt om een geschikte opvolger voor Ronald Koeman te vinden. De voetbalbond gaat in ieder geval niet overhaast te werk in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

"Zorgvuldigheid gaat voor snelheid bij het zoeken naar een nieuwe bondscoach", zegt Gudde, die geen enkele optie uitsluit, woensdag tegen FOX Sports. "Het wordt buitengewoon lastig om een goede opvolger te vinden. Je kunt nooit een duplicaat vinden."

Koeman werd eerder op de dag officieel aangesteld als trainer van FC Barcelona. De 57-jarige Nederlander besloot te stoppen als bondscoach van Oranje en tekende een contract voor twee seizoenen bij de Catalaanse topclub.

Voorlopig neemt Dwight Lodeweges op interimbasis de honneurs waar bij het Nederlands elftal. De geboren Canadees fungeerde als assistent van Koeman en zal als eindverantwoordelijke op de bank zitten tot de KNVB een nieuwe bondscoach heeft gevonden.

Volgens Gudde heeft de KNVB daar wel tijd voor nodig. "Deze bondscoach was wel een maatpak. Het is niet zo dat als je het manchet weghaalt en er een andere voor terugkomt, dat het meteen weer gaat lopen. Ik denk dat Ronald het beste uit de mensen in de staf heeft gehaald. Hij liet ze in hun waarde en gebruikte hun kracht."

"Als je kijkt naar de manier waarop hij met spelers omgaat op het trainingsveld en ook daarbuiten, dan is Ronald een hele nadrukkelijke en ongelooflijk goede verbinding tussen spelers en trainer", vervolgt de KNVB-directeur. "Niet alleen op voetbaltechnisch gebied, maar ook op alle andere gebieden."

'Het verraste me wel een beetje'

Voor Gudde kwam het vertrek van Koeman als een domper, maar vanwege de clausule in diens contract was het volgens hem onmogelijk om hem te behouden. "We respecteren de beweegredenen van Ronald, maar we zijn ook teleurgesteld. Dat heeft met name te maken met het feit hoe hij de zaak heeft opgepakt en waar we nu staan. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. En we hadden natuurlijk ongelofelijk graag het EK van 2021 gehaald."

Koeman was sinds februari 2018 bondscoach van Oranje, dat hij naar de finale van de Nations League en het EK van 2020 (inmiddels uitgesteld naar 2021) loodste. De 78-voudig Oranje-international belde maandagochtend met Gudde, die meteen wist hoe laat het was.

"Toen hij maandagochtend belde, dacht ik wel dat hij zou vertrekken. Hij had natuurlijk al twee keer nee gezegd tegen Barcelona en hij had de droom om het EK te halen. Het verraste me wel een beetje, omdat we de drive hadden om het EK te halen. Aan de andere kant weet ik dat dit zijn droom is. Drie keer Barcelona afzeggen, was voor hem geen optie", besluit Gudde.