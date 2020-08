Tot en met 24 september zijn bij alle interlands in Europa geen toeschouwers welkom, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de UEFA woensdag bekendgemaakt. Dat houdt onder meer in dat de interlands van het Nederlands elftal tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) zonder publiek worden afgewerkt.

Oranje treft zowel Polen als Italië in de Johan Cruijff ArenA in het kader van het nieuwe seizoen van de Nations League. Dwight Lodeweges zal voor het eerst als interim-bondscoach op de bank zitten, na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona.

Ook de uitwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Rusland op 18 september en de duels van Jong Oranje tegen Wit-Rusland (vrijdag 4 september) en Noorwegen (dinsdag 8 september) worden achter gesloten deuren gespeeld.

De Nederlandse voetbalbond volgt de richtlijn van de UEFA, ondanks het feit dat het kabinet in Nederland wel publiek toestaat bij wedstrijden, zij het beperkt zodat alle fans 1,5 meter afstand kunnen houden. "Het is heel mooi dat het interlandvoetbal weer begint, maar het is ook erg jammer dat hier geen publiek bij aanwezig kan zijn", aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

"Het is wel begrijpelijk dat de UEFA hiervoor kiest, om geen onderlinge verschillen te laten ontstaan tussen de 55 landen waarin UEFA-interlands worden gespeeld. De UEFA wil bij de Super Cupwedstrijd op 24 september in Boedapest proefdraaien met beperkt publiek."

De eerste wedstrijd van Oranje na 24 september is de oefeninterland tegen Mexico op 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA.