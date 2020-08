Edgar Davids dook vorige week op als assistent-coach bij Telstar. De voormalig Oranje-international denkt in Velsen-Zuid veel te kunnen leren van hoofdtrainer Andries Jonker.

"We hebben allebei mogen leren van Louis van Gaal", aldus Davids woensdag voor zijn eerste training bij Telstar als assistent tegen onder meer FOX Sports en AD. "Hij (Jonker, red.) houdt van topsport en wil altijd winnen, dat schept een band. Zijn visie spreekt me wel aan."

Onder Jonker maakt Davids zijn rentree in het trainersvak. Een korte stage bij FC Twente in 2015 was de laatste keer dat hij in het voetbal werkzaam was, nadat hij van 2012 tot 2014 speler-coach was bij Barnet FC in Engeland. De 47-jarige Davids hoopt zich onder de tien jaar oudere Jonker verder te ontwikkelen als trainer.

"Ik kan zo veel van hem leren. Hij heeft bij Barcelona gezeten, hij heeft bij Bayern München gezeten, dus hij snapt het trainersvak wel", sprak Davids zijn lof uit voor Jonker, die verder onder meer de leiding had bij FC Volendam, Willem II en VfL Wolfsburg en hoofd jeugdopleiding bij Arsenal was.

Edgar Davids tijdens zijn eerste training als assistent-coach bij Telstar. Rechts hoofdtrainer Andries Jonker. (Foto: Pro Shots)

'Van Gaal zou goede opvolger voor Koeman zijn'

Terwijl Davids onderaan de ladder begint als assistent bij Telstar, kwam de hoogste vacature voor een coach in Nederland woensdag juist vrij nadat Ronald Koeman Oranje inruilde voor FC Barcelona. Volgens Davids zal Koeman uitermate lastig te vervangen zijn.

"Koeman heeft het exceptioneel gedaan, hem opvolgen is nu heel lastig. Hij heeft bewezen dat hij de juiste man was voor het Nederlands elftal. Ik denk dat de KNVB nu in zak en as zit."

Voor de positie van bondscoach heeft Davids zichzelf nog niet in gedachten, al noemt hij het een "zeker mooi" vooruitzicht. Liever schuift Davids zijn oude coach Van Gaal naar voren, met wie hij zelf bij Oranje werkte in Van Gaals eerste periode als bondscoach.

"Als hij het zou willen en iedereen is het er mee eens, waarom niet? Hij heeft het goed gedaan op het WK 2014, daar heeft hij het maximale eruit gehaald."