De spelers van het Nederlands elftal hebben begrip voor de keuze van Ronald Koeman om het Nederlands elftal te verlaten voor een avontuur bij FC Barcelona, ook al komt zijn vertrek vrij abrupt en minder dan een jaar voor het EK.

"Onder leiding van Koeman hebben we de afgelopen jaren enorme stappen gezet en de basis gelegd voor een mooie toekomst. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor. We begrijpen dat hij zijn droom bij FC Barcelona wil waarmaken en we gunnen hem dit", schrijft de selectie van Oranje in een gezamenlijke verklaring.

De 57-jarige Koeman was aanvankelijk van plan om met Oranje naar het EK te gaan, maar het was een publiek geheim dat hij altijd nog eens trainer van FC Barcelona wilde worden. De geboren Noord-Hollander tekende woensdag een tweejarig contract bij zijn droomclub, waar hij de ontslagen Quique Setién opvolgt.

Aanvoerder Virgil van Dijk plaatste eerder op woensdag al een bericht op Twitter. "Oranje neemt afscheid van een ervaren en succesvolle coach. Ik begrijp dat hij zijn droom wil waarmaken. De recente gebeurtenissen in de wereld en zijn persoonlijke leven hebben daar zeker een rol in gespeeld."

Daarmee verwijst Van Dijk - naast de coronacrisis en het met een jaar uitgestelde EK - waarschijnlijk op het nieuws van begin mei dat Koeman met hartproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij onderging daar een hartkatheterisatie en mocht enkele dagen later weer naar huis.

'Er is een bijzondere band tussen ons'

De 29-jarige Van Dijk maakte Koeman niet alleen bij Oranje mee, maar ook bij Southampton, waar hij van 2015 tot 2017 speelde. Koeman was destijds de trainer van 'The Saints' en verantwoordelijk voor de komst van Van Dijk.

"Er is een bijzondere band tussen ons", zegt de huidige verdediger van Liverpool. "Hij haalde me naar de Premier League en heeft mij de aanvoerdersband gegeven. Ik feliciteer hem met zijn transfer naar Barcelona en wens hem succes."

De overgang van Koeman naar Barcelona werd woensdagochtend bevestigd door de Spaanse topclub. Dwight Lodeweges zal voorlopig als interim-bondscoach zijn taken overnemen bij Oranje, totdat de KNVB een opvolger voor Koeman heeft gevonden.

"Wij gaan door op de ingeslagen weg en gaan er alles aan doen om onze dromen in Oranje te verwezenlijken en de Oranje-fans trots te maken", zeggen de spelers van het Nederlands elftal. "En als dat lukt, dan is dat zeker ook de verdienste van Koeman."