Ajax-verdediger Perr Schuurs is woensdag opgenomen in voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Polen (4 september) en Italië (7 september). De wedstrijden in Amsterdam zijn de eerste interlands na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman naar FC Barcelona.

De twintigjarige Schuurs doorliep verschillende jeugdelftallen van de KNVB en speelde al zeven wedstrijden voor Jong Oranje, maar zat niet eerder in de (voor)selectie van het grote Nederlands elftal.

Oranje speelt begin volgende maand in de Johan Cruijff ArenA de eerste wedstrijden sinds november vorig jaar. De ploeg van Koeman plaatste zich toen door een gelijkspel tegen Noord-Ierland (0-0) en een zege op Estland (5-0) voor het EK. Dat toernooi is door de coronacrisis inmiddels uitgesteld naar volgend jaar.

Koeman zal er dan niet meer bij zijn. De 57-jarige trainer tekende woensdag voor twee jaar bij zijn droomclub FC Barcelona. Assistent Dwight Lodeweges zal tegen Polen en Italië op de bank zitten als interim-bondscoach.

Ihattaren, Koopmeiners en Wijndal er weer bij

PSV'er Mohamed Ihattaren en AZ-spelers Teun Koopmeiners en Owen Wijndal zitten voor de tweede keer in de voorselectie. Het trio debuteerde in maart in de voorlopige groep, maar de toen geplande oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje gingen niet door vanwege de pandemie.

Verdedigers Kenny Tete en Joël Veltman, middenvelder Tonny Vilhena en aanvallers Steven Bergwijn en Memphis Depay keren terug in de voorselectie. Routiniers Tim Krul en Leroy Fer behouden hun plek, nadat ze in maart na lange tijd weer bij de voorlopige groep zaten.

Verdedigers Patrick van Aanholt en Matthijs de Ligt ontbreken vanwege blessures op de lijst van 32 namen. Aanvallers Steven Berghuis (ook niet fit) en Justin Kluivert zijn eveneens afgevallen ten opzichte van de groep van maart.