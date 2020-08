Eljero Elia vervolgt zijn carrière bij FC Utrecht. De 33-jarige aanvaller, die transfervrij overkomt van Istanbul Basaksehir, tekent een tweejarig contract in Stadion Galgenwaard.

De keuze van Elia voor FC Utrecht is met name gebaseerd op de ambitieuze plannen van de club. De nummer zes van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, die daarmee naast Europees voetbal greep, kondigde deze zomer aan een aanval te willen doen op de top drie.

"Eljero gelooft in onze ambities en is ontzettend gedreven. Hij heeft prijzen gepakt in Nederland, Turkije en Italië en wil nu graag bij ons succesvol zijn", zegt technisch directeur Jordy Zuidam woensdag op de site van FC Utrecht.

Elia geeft FC Utrecht de voorkeur boven zijn oude clubs FC Twente en ADO Den Haag. Hij ging met die clubs - uit respect voor wat ze voor hem hebben betekend - om tafel, maar zag het uiteindelijk niet zitten om bij een van die teams terug te keren. Arjen Robben vroeg hem om ploeggenoot te worden bij FC Groningen.

Eljero Elia en technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. (Foto: FCUtrecht.nl)

Elia speelde drie seizoenen in Turkije

De geboren Voorburgenaar speelde de afgelopen drie seizoenen bij Istanbul Basaksehir. Hij veroverde met die club vorige maand de eerste Turkse titel uit de geschiedenis, maar hij kon lang niet altijd rekenen op een basisplaats, waardoor hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen.

Elia begon zijn carrière in 2004 bij ADO en was vervolgens actief bij FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en dus Istanbul Basaksehir. Hij kwam tot dusver tot dertig interlands voor het Nederlands elftal, waarvan de laatste in 2018.

FC Utrecht is deze zomer behoorlijk slagvaardig op de transfermarkt. De Domstedelingen versterkten zich eerder al met Django Warmerdam (FC Groningen), Justin Hoogma (Hoffenheim, werd al gehuurd), Daniel Arzani (Manchester City, gehuurd) en Mimoun Mahi (FC Zürich).