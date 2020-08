Dwight Lodeweges is woensdag door de KNVB benoemd tot interim-bondscoach. De 62-jarige geboren Canadees was de assistent van Ronald Koeman, die naar FC Barcelona vertrekt.

Lodeweges zal als eindverantwoordelijke op de bank zitten tot de KNVB een opvolger heeft gevonden voor Koeman.

Het Nederlands elftal komt later deze maand voor het eerst sinds vorig jaar november weer bij elkaar. Oranje gaat zich dan voorbereiden op de thuiswedstrijden in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Die duels worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, met Lodeweges als bondscoach.

Koeman tekende woensdag een contract voor twee jaar bij zijn "droomclub" FC Barcelona. De oud-speler van de Catalanen was sinds februari 2018 bondscoach van Oranje, dat hij naar de finale van de Nations League en het EK van 2020 (inmiddels uitgesteld naar 2021) leidde.

"We betreuren de beslissing van Ronald, maar respecteren zijn keuze", reageert directeur betaald voetbal Eric Gudde op de site van de KNVB.

"In de periode dat Ronald bondscoach is geweest heeft hij zeer goede resultaten met het Nederlands elftal geboekt. Hij heeft Oranje weer kleur op de wangen gegeven, na een aantal moeizame jaren. De spelersgroep heeft zich ondertussen geweldig ontwikkeld, wat dat betreft kunnen we verder op de ingeslagen weg."

Lodeweges is zeer ervaren trainer

Lodeweges, die in 2018 door Koeman werd meegenomen naar Oranje, is een zeer ervaren trainer. Hij werkt al zo'n dertig jaar als coach. De voormalig verdediger was deze eeuw onder meer hoofdtrainer bij FC Zwolle, FC Groningen, PSV, NEC, SC Cambuur en sc Heerenveen.

Lodeweges fungeerde ook al eens als bondscoach bij de KNVB. Hij had in 2016 en 2017 ruim een jaar de leiding over Oranje onder 20.

Maarten Stekelenburg (niet te verwarren met de keeper van Ajax met dezelfde naam) en keeperstrainer Patrick Lodewijks waren naast Lodeweges de assistenten van Koeman. Ruud van Nistelrooij zou bij het EK aansluiten bij de technische staf.