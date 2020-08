Kenny Tete is ervan overtuigd dat Olympique Lyon woensdagavond kan stunten tegen Bayern München in de halve finales van de Champions League. De rechtsback, die zelf niet verzekerd is van een basisplaats, was wel geïmponeerd door de historische 8-2-overwinning van de Duitsers op FC Barcelona in de kwartfinales.

"We zaten in het hotel in Lissabon en wisten niet wat we zagen", zegt de 24-jarige Tete in een interview met De Telegraaf. "Wie had deze uitslag trouwens wel verwacht? Dat Bayern een grote club als FC Barcelona zó ruim kan verslaan, geeft wel aan hoe sterk dat elftal is."

Niet alleen Bayern verraste door Barcelona met een marge van zes opzij te zetten, maar ook Lyon liet zich in de kwartfinales van zijn beste kant zien. De Fransen waren in Lissabon verrassend met 3-1 te sterk voor Manchester City, een van de favorieten voor de eindzege. In de achtste finales rekende Lyon al af met Juventus.

"We gingen er na een moeizaam seizoen in de competitie niet van uit dat we de kampioen van Italië en de nummer twee van Engeland zouden verslaan", bekent Tete. "Aan de andere kant weten we heel goed wat we kunnen en geloofden we erin dat we konden stunten. Dat willen we nu ook tegen Bayern doen."

'Misschien komt mijn kans in CL-finale'

Tete, die Ajax in de zomer van 2017 voor Lyon verruilde, beschikt dit seizoen niet over een vaste basisplaats. De vleugelverdediger moet het regelmatig doen met een invalbeurt, zoals in de kwartfinale tegen City, maar hij voelt desondanks wel dat hij een aandeel heeft in het Europese succes van Lyon.

"Best wel ja. Vanzelfsprekend sta ik liever in de basis, maar we zijn een team en doen het met z'n allen", aldus Tete. "En doordat we bij Lyon op hoog niveau trainen, kan ik ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben als ik er moet staan."

De halve finale tussen Olympique Lyon en Bayern München begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen Paris Saint-Germain, dat dinsdag met 3-0 te sterk bleek voor RB Leipzig. Als Lyon wordt uitgeschakeld, is Ajax komend seizoen verzekerd van de groepsfase van de Champions League.