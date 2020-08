Paris Saint-Germain heeft zich dinsdag voor het eerst voor de finale van de Champions League geplaatst. De Fransen wonnen in de halve finales overtuigend met 3-0 van RB Leipzig.

Paris Saint-Germain stond halverwege in Lissabon al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Marquinhos en Ángel Di María, waarna het na rust 3-0 werd door een treffer van Juan Bernat, die op de linksbackpositie de voorkeur kreeg boven Mitchel Bakker.

In de eindstrijd neemt Paris Saint-Germain het zondag om 21.00 uur in Lissabon op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Bayern München en Olympique Lyon, die elkaar woensdag om 21.00 uur treffen in de Portugese hoofdstad.

Paris Saint-Germain bereikte nog nooit eerder de finale van de Champions League. De Franse club, die in de afgelopen acht jaar zeven keer de titel pakte in de Ligue 1, haalde in 1995 wel een keer de halve finales van het miljoenenbal.

84 Marquinhos kopt PSG uit vrije trap op voorsprong tegen Leipzig

PSG komt ijzersterk uit startblokken

Paris Saint-Germain begon uitstekend aan het duel, dat werd geleid door Björn Kuipers, en had al in de zesde minuut op voorsprong moeten komen. Neymar verscheen na een steekpass van Kylian Mbappé oog in oog met doelman Péter Gulácsi, maar schoot via de paal naast.

De 1-0 kon desondanks niet uitblijven en zeven minuten later nam Paris Saint-Germain dan ook alsnog de leiding. Marquinhos torende bij een vrije trap van Di María boven iedereen uit en kopte op sierlijke wijze raak in de verre hoek achter de kansloze Gulácsi.

Paris Saint-Germain behield daarna het overwicht en had in de fase kort na de 1-0 uit moeten lopen naar 2-0. Mbappé faalde na een steekpass van Ander Herrera echter net als Neymar oog in oog met Gulácsi, die Leipzig op de been hield.

Leipzig kon zelf in aanvallend opzicht bar weinig uitrichten, maar was in de 25e minuut opeens wel heel dicht bij de 1-1. Yussuf Poulsen had na goed voorbereidend werk van Daniel Olmo de bal voor het intikken, maar hij schoot in het zijnet.

96 Di María maakt tweede treffer PSG na foute pass Leipzig-doelman

PSG beslist wedstrijd vlak voor rust

Paris Saint-Germain zette aan het einde van de eerste helft nog maar weer eens stevig aan en dat resulteerde in de 42e minuut in de 2-0. Di María schoof de bal simpel binnen na een slechte uittrap van Gulácsi en een kundig hakje van Neymar.

De wedstrijd was daarmee eigenlijk al gespeeld, maar Leipzig mocht nog een sprankje hoop houden doordat Neymar in de blessuretijd van de eerste helft verzuimde er 3-0 van te maken door de bal na breed leggen van Mbappé van dichtbij naast te schieten.

Leipzig slaagde er echter niet in om in de tweede helft de spanning terug te brengen. De ploeg had in de openingsfase weliswaar meer balbezit, maar wist keeper Sergio Rico, de vervanger van de geblesseerde Keylor Navas, niet echt te testen.

Paris Saint-Germain voltrok in de 56e minuut definitief het vonnis over Leipzig: Bernat kopte een voorzet van Di María binnen. Het duel bloedde in het laatste half uur een beetje dood, maar dat zorgde na afloop niet voor een minder grote jubelstemming in het kamp van de Parijzenaars.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League